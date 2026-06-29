125 udda sevärdheter i Sverige

Har du hört talas om Gotlands eget Atlantis i Tingstäde träsk eller runstenen i Uppland som visar ett samlag?

Läs om Sveriges minst kända världsarv, Struves meridianbåge utanför Haparanda, och de rostande skroven vid båtkyrkogården på Tjurkö i Blekinge. Runt huvudstaden finns den så kallade Korvlinjen, befästningsverk från början av 1900-talet, och i Huddinge kan man besöka ett övergivet sameläger.

Boken 125 udda sevärdheter i Sverige är en vägvisare både för fåtöljresenären och för den som själv vill ge sig ut på upptäcktsfärd.

Mats Areskoug är journalist, byggnadsingenjör och författare. Han har tidigare givit ut Hälsningar från Gotland – vykort och nutidshistoria.

Mats Areskoug:

125 udda sevärdheter i Sverige

Lind & Co

Utkom 2026