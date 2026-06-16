13 000 Bergmanbilder nu tillgängliga

Inför årets Bergmanvecka tillgängliggörs drygt 13 000 bilder kopplade till Ingmar Bergmans filmer. Det unika materialet har digitaliserats av Filminstitutets bildarkiv och omfattar både filmbilder och bakom kulisserna-bilder från inspelningarna, varav många visas och publiceras för första gången.

Samtliga fotografier med koppling till Ingmar Bergmans filmer i Filminstitutets och Stiftelsen Ingmar Bergmans samlingar har digitaliserats. Materialet spänner över hela Bergmans karriär, från långfilmsdebuten Kris (1946) och reklamfilmerna för Bris-tvålen till filmupptagningen av Spöksonaten på Dramaten år 2000, som TV-sändes efter Bergmans död 2007.

– Det är fantastiskt att de här fotografierna äntligen blir mer tillgängliga för forskare och Bergman-fans i Sverige och internationellt. Besökare från hela världen har rest till Filmhuset för att ta del av samlingarna, och nu kommer materialet att kunna upptäckas av betydligt fler, säger Filminstitutets bildarkivarie Krister Collin.

Samtliga fotografier kommer att finnas tillgängliga i högupplöst format för besökare på Filminstitutets bibliotek. En stor del av materialet publiceras också på Svensk Filmdatabas, där bilderna blir tillgängliga även för allmänheten.

Rättigheterna till fotografierna innehas av flera olika aktörer, där SF Studios står för merparten. En övervägande del av materialet kommer att kunna licensieras för publikationer, utställningar och annan publik användning, inklusive samtliga bilder där SF Studios innehar rättigheterna.

– Bergmans filmer fortsätter att nå nya publikgrupper världen över, och vi är glada över att den här unika bildskatten nu blir mer tillgänglig. Förhoppningen är att bilderna får nytt liv i böcker, utställningar och andra sammanhang där de kan inspirera till nya upptäckter av Bergmans konstnärskap, säger Helena Hertz, Head of Licensing Rights & Sales på SF Studios.

(2026-06-16)