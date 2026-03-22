2 500 år gammal fornborg blir digital upplevelse

Nu går det att besöka fornborgen vid Landsjö, söder om Norrköping, digitalt. Trafikverket har tillsammans med Arkeologerna tagit fram en 3D-rekonstruktion och en film som gör det möjligt att uppleva den cirka 2 500 år gamla borgen på nätet.

Under 2024 fick Trafikverket tillstånd av Länsstyrelsen Östergötland att genomföra en mindre arkeologisk förundersökning av fornborgen vid Landsjö. Den utfördes av Arkeologerna vid Statens historiska museer och gav många resultat som nu presenteras i form av en digital rekonstruktion och en film – en digital besöksplats.

Satsningen är en del av Ostlänkens arbete med kulturmiljöstärkande åtgärder och är kopplad till regeringens beslut om järnvägens tillåtlighet.

– Det här gör att fler kan upptäcka och förstå platsen, även i framtiden. När Ostlänken byggs kommer fornborgen att hamna mellan E4 och järnvägen, vilket gör den svårare att besöka på plats, säger Magnus Johansson, projektledare för Ostlänkens arkeologiprojekt.

Ostlänken mellan Järna och Linköping berör ett stort antal fornlämningar. Dessa undersöks och hanteras enligt kulturmiljölagen innan järnvägsbygget påbörjas.

– Fornborgen i Landsjö ligger på ett markerat berg omgivet av odlingslandskap med anor från järnåldern – en fascinerande fornlämning som varit ett landmärke under tusentals år, säger Tom Carlsson, arkeolog och projektledare på Arkeologerna.

I ett nationellt perspektiv utgör detta den största arkeologiska satsningen som någonsin genomförts i Sverige.

– Den digitala upplevelsen gör att platsens historia kan fortsätta vara tillgänglig, även när landskapet förändras, säger Magnus Johansson.

Den digitala modellen visualiserar hur fornborgen och landskapet kan ha sett ut under järnåldern. I rekonstruktionen presenteras också olika tolkningar av hur borgen kan ha använts, samt förslag på träkonstruktioner som kan ha funnits ovanpå stenmurarna.

– 3D-rekonstruktionen är ett sätt att göra de arkeologiska resultaten mer tillgängliga. Vi har använt en spelmotor för att gestalta olika möjliga tolkningar av både fornborgen och landskapet omkring den, säger Mikael Lindahl, som har tagit fram rekonstruktionen.

Den digitala besöksplatsen finns här.

(2026-03-22)