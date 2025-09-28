30 händelser som formade Sverige

Vad har Stockholms blodbad, folkskolestadgan och Sveriges Nato-inträde gemensamt? Alla är historiska ögonblick som format det land vi lever i. 30 händelser som formade Sverige samlar trettio avgörande skeenden – berättade av trettio skribenter med djup kunskap och personlig röst.

Från de första stadsbildningarna och kristnandet till du-reform och EU-medlemskap tecknas en bred och levande bild av vårt lands historia. Här ryms dramatiska maktskiften, avgörande politiska beslut och förändringar i människors vardag.

Varje kapitel är skrivet av en expert inom sitt område och resultatet är en tillgänglig samling texter som fungerar lika bra som introduktion till svensk historia som inspiration för fördjupning.

30 händelser som formade Sverige har tagits fram som en del av förlaget Historiska Medias 30-årsjubileum. Bland skribenterna återfinns välkända namn som Dick Harrison, Ulrika Knutson, Magnus Västerbro, Henrik Berggren, Ingrid Carlberg och många fler.

Historiska Media

