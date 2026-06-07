Adelns stamtavlor är nu tillgängliga digitalt

Den 1 juni släppte Riddarhuset adelns reviderade stamtavlor kostnadsfritt i sin databas Minerva. Riddarhusets stamtavlor är Sveriges äldsta oavbrutet tillökade släktdokumentationsprojekt och har pågått i mer än 250 år.

Det finns en stamtavla för 3 199 ätter med anknytning till Sveriges Riddarhus. Antalet avlidna personer i dem är omkring 350 000, från medeltiden och framåt. För varje person anges födelsetid, verksamhet, död och giftermål (om uppgifterna är kända). Det handlar om kvinnor och män tillhörande de ovannämnda ätterna, men även om deras stamfäder före adlandet och dessas syskon, förutom makar/makor. Därigenom finns många fler än adliga personer med i stamtavlorna – präster, borgare, bönder och andra. Stamtavlorna omfattar ättemedlemmar och deras makar/makor, bortsett från nu levande personer som i stället redovisas i Adelskalendern.

Riddarhusets befattning med genealogi tog sin början 1762 då en kunglig förordning ålade adeln att sända in släktuppgifter. Syftet var att få ett underlag för att kunna hålla reda på vem som var varje ätts huvudman och skulle representera ätten på ståndsriksdagens tid fram till 1866. Genealogiskt material samlas kontinuerligt in av Riddarhuset och har senast tillgängliggjorts offentligt genom Gustaf Elgenstiernas niobandsverk Den introducerade svenska adelns ättartavlor (1925–1936). En revidering av materialet har pågått sedan 2013.

Länk till databasen Minerva.

(2026-06-07)

Se även Riddarhusets stamtavlor blir tillgängliga på nätet (2025-06-22)