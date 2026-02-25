AI och satellit ska skydda Tanums hällristningar

I Tanum testar länsstyrelsen hur AI kombinerat med satellitdata kan användas för att upptäcka miljöförändringar i världsarvsområdet. Studien finansieras av Rymdstyrelsen.

– Det kan bli både högre kvalitet och arbetsbesparande, säger Henrik Zedig, arkeolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Att hålla koll på till exempel igenväxning eller ändrad markanvändning och bebyggelse är viktigt för att kunna förebygga att världsarven tar skada. Det är en del av att förvalta ett världsarv och något som varje land har åtagit sig gentemot Unesco.

– I Tanum kan en sådan ändring vara att de små jordbrukstegarna undan för undan försvinner när jordbruket blir mer storskaligt, säger Henrik Zedig.

Nu ska länsstyrelsen testa en ny metod där AI analyserar data från satellit för att löpande identifiera förändringar Tanums världsarv. Pilotstudien, som fått namnet HeritageAI, finansieras genom anslag från Rymdstyrelsen och genomförs tillsammans med företaget Nornio AB, som utvecklar mjukvaran.

– Vi tror att den nya tekniken kan bespara oss mycket arbete och samtidigt ge högre kvalitet på informationen. I andra sammanhang har AI visat sig bra på att läsa av och hitta små skillnader i bildmaterial. Därför ska det bli mycket intressant att testa hur tekniken kan tillämpas här, för att upptäcka förändringar i landskapsbilden, säger Zedig.

Pilotstudien startar i vår och kommer att pågå de kommande tre åren. Om försöket faller väl ut kan metoden komma att tas i bruk permanent, och på flera ställen.

Till den som oroar sig över att bli övervakad vid ett besökt på världsarvet har Henrik Zedig lugnande besked:

– Vi använder oss av miljöövervakningssatelliter. De har en upplösning på 10 meter per pixel, vilket gör att människor inte ens kan urskiljas.

