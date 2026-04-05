Aktuell arkeologi – Älskade hästar

Historiska museet

2 april 2026 – 4 april 2027

Vacker utstyrsel till hästar med dekorerade beslag, sporrar och bett – den arkeologiska undersökningen

från Sylta i Västmanland bjöd på spektakulära fynd. Nu visas delar av de unika vikingatida

hästutrustningarna i miniutställningen Aktuell arkeologi – Älskade hästar i ett samarbete mellan Historiska museet och Arkeologerna.

De föremål som ställs ut kommer från ett vikingatida gravfält i Sylta utanför Köping som undersöktes 2021 av Arkeologerna vid Statens historiska museer. Här låg en gång i tiden en vikingatida gård och i närheten ett gravfält.

I ett stort antal gravar hade människorna fått med sig hästar – totalt hittades över 500 järnföremål kopplade till hästutrustning. Hästarna hade kremerats med delar av sina remtyg där bett, sporrar, beslag och andra föremål var i ett fantastiskt bra skick efter mer än 1 000 år i marken. Hästen kan ha setts som en hjälp för den döde att ta sig till dödsriket.

Fynden är ovanliga i ett svenskt perspektiv och tyder på att hästar haft en särskild betydelse i området. De rikt dekorerade utrustningarna har tolkats som en slags lokal “hästdräkt”, något som saknar tydliga motsvarigheter från samma tid.

– Föremålen berättar en historia om människans nära relation till hästen och vilken vikt man lagt vid hästarnas utstyrsel, säger arkeologen Fredrik Larsson.

I miniutställningen Aktuell arkeologi på Historiska museet i Stockholm, görs nya fynd och berättelser från pågående och nyligen avslutade arkeologiska undersökningar tillgängliga för allmänheten. Innehållet byts ut löpande så besökare kan återvända och upptäcka nya delar av Sveriges arkeologiska historia. Tidigare utställningar har visat fynd från utgrävningar i Täby och Göteborg.

– Historiska museet är hela Sveriges arkeologiska museum. Därför är det viktigt att vi visar de senaste uppgrävda fynden hos oss. Den lilla utställningen Aktuell arkeologi kan dessutom ses utan att besökarna behöver betala entrébiljett. Vi har placerat utställningsmontern i museets entréhall så den är tillgänglig för alla, säger museichefen Åsa Marnell.

Den stora mångfalden av föremål och extraordinära bevaringsförhållanden på gravfältet i Sylta gör det unikt i Mälardalen

– Det är inte ofta man får arbeta med och studera ett så fint arkeologiskt fyndmaterial, och till och med att få framställa en lokal typologi. Jag är djupt imponerad av smedernas skicklighet och av de forna Syltabornas förmåga att utrusta sina hästar med så stilfulla dräkter, säger arkeologen och projektledaren Anton Seiler.