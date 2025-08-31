Alfred Ekstam – från mjölnarson till konstnär

Alfred Ekstams liv och konstnärskap är en berättelse om hur mjölnarsonen från Mangskog valde att följa sin talang och gå sin egen väg för att bli en etablerad konstnär och senare en del av den berömda Rackenkolonin i Arvika.

Denna bok är den första i sitt slag med fokus enbart på Alfred Ekstam. Här får vi historien om hur han lämnade kvarnrörelsen och sina bröder för att inledningsvis ägna sig åt interiör- och möbelmåleri följt av studier i Stockholm. Som målare är Ekstam mest känd som landskaps- och hembygdsskildrare, men han målade även porträtt. I dag är hans verk eftertraktade och kan beundras i konsthallar och hem. Boken bjuder på rikligt med bilder och tillhörande bildtexter som guidar läsaren genom viktiga perioder i Ekstams konstnärskap och tillkomsten av olika verk.

Lars-Olof Björkqvist har varit chef inom offentlig förvaltning bakom sig och är i dag förbundsdirektör. Hans förvärv av gården Haglycka i Mangskog – Alfred Ekstams barndomshem och återkommande bostad hela livet – blev starten på en 25-årig dokumentation om Ekstams liv och konstnärskap.

Lars-Olof Björkqvist:

Alfred Ekstam – från mjölnarson till konstnär

Votum Förlag

Utkom 2025