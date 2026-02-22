Älgen och människorna i Sverige under 8 000 år

Älgen har fascinerat människor under tusentals år. Tidigt var den viktig för folkhushållningen, särskilt i avlägsna skogsområden och än i dag är den en central del för byarnas sammanhållning och tideräkning, ”före och efter jakten”. På grund av hårt jakttryck minskade älgstammen successivt i Sverige från tidigt 1700-tal. Omkring år 1800 hade den nästan nått utdöendets brant. Genom lagstiftning med 10-åriga fridlysningsperioder och jakttider på bara några få dagar tillväxte stammen. Omkring år 1830 var älgen räddad. Populationen tillväxte starkt och i början av 1980-talet fälldes lika många älgar i Sverige som i resten av världen. Under senare år har den minskat betydligt.

Älgen och jakten är än i dag ett viktigt samtalsämne, den ger kött och rekreation och är en del av naturturismen. Men, den är också kontroversiell genom den ekonomiska skada den orsakar skog och gröda.

Syftet med denna bok är att ge en bred, populärvetenskaplig inblick i relationerna mellan älg och människor i Sverige under de senaste 8 000 åren. Det blir en genomgång av artens biologi, nytta, skada på skog och gröda, inverkan på biologisk mångfald, jakt och fångst, vapen och hundar, lagstiftning, förvaltning, kvinnor i jakten, tama älgar och folktro. Älgen och älgjakten är utan tvekan en del av den svenska kulturen.

Författare är Kjell Danell, filosofie doktor och professor emeritus i viltekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Roger Bergström, filosofie doktor och professor emeritus i viltekologi vid SLU, Leif Mattsson, filosofie doktor och professor emeritus i ekonomi, särskilt mångbruk av skog, vid SLU, och Margareta Stéen, veterinärmedicinsk doktor och docent i sjukdomar hos vilda djur vid SLU.

Kjell Danell, Roger Bergström, Leif Mattsson & Margareta Stéen:

Älgen och människorna i Sverige under 8 000 år

Gidlunds förlag

Utkom 2025