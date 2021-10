Allsvenskan – en institution i svensk idrottshistoria

Den svenska idrottshistorien är full av guldkorn i form av OS-guld, VM-guld och världsrekord med mera. Andra företeelser inom svensk idrott har under årens lopp blivit rena institutionerna. Den kanske allra främsta av dessa är Allsvenskan i fotboll, vars historia går tillbaka nästan 100 år i tiden.

Premiär i augusti 1924

Första svenska mästerskapet i fotboll avgjordes år 1896 med Örgryte som vinnare. Dock skulle det dröja fram till 1924 innan en nationell serie, nämligen Allsvenskan, infördes. De första allsvenska matcherna spelades söndagen 3 augusti 1924. Serien bestod av sammanlagt tolv lag, däribland nuvarande storlag som AIK, IFK Norrköping och Hammarby, men även lag som numera håller till i de lägre divisionerna som IFK Eskilstuna, Sleipner och IFK Malmö.

Samtidigt spelades Allsvenskan höst-vår, vilket innebar att första halvan av säsongen spelades 3 augusti–9 november medan andra halvan spelades 5 april–7 juni. Den här spelordningen upphörde inte förrän 1959 när man ändrade till nuvarande säsongstruktur med premiär på våren och avslutning på hösten.

Första säsongen av Allsvenskan 1924/25 blev en stor göteborgsk succé med Gais som segrare och IFK Göteborg och Örgryte som tvåa respektive trea. Dock blev inte Gais svenska mästare. Inte förrän till säsongen 1930/31 infördes att det lag som vann Allsvenskan också blev svenska mästare.

66 allsvenska lag

Under de snart 100 åren som Allsvenskan funnits har totalt 66 lag spelat i Allsvenskan. Flest säsonger i högsta serien har AIK med 92 säsonger. 20 lag har endast spelat en säsong i Allsvenskan, däribland lag som Ludvika, Redbergslid, Oddevold, IF Saab, Sandviken, Motala och Brynäs. Minst poäng under en allsvensk säsong har Billingsfors som 1946/47 endast lyckades skrapa ihop tre poäng på 22 matcher. Laget ligger också sist i den så kallade maratontabellen, där alla poäng under alla säsonger läggs ihop.

Bästa allsvenska laget är utan tvekan Malmö FF som både har vunnit Allsvenskan flest gånger och leder maratontabellen. Säsongen 2020 tog det skånska laget hem sin 24:e allsvenska serieseger och 21:a SM-guld. Malmö FF tillhör även i år favoriterna till att ta få lyfta Lennart Johanssons pokal, något som även bekräftas av spelbolagen. Tittar man på betting på fotboll hos bet365 ser man att oddset för att Malmö FF ligger på 2.50. Endast Djurgården har lägre odds för SM-guld, 2.30.

Olika format

Genom åren har Allsvenskan också sett ut på olika sätt. Fram till början av 1970-talet bestod serien av tolv lag, vilket utökades till 14 lag år 1973. Inför säsongen 1982 beslutades att återgå till tolv lag samtidigt som SM-slutspelet infördes där de åtta bästa lagen, från 1985 de fyra bästa, spelade cup om SM-guldet. 1991 bantades Allsvenskan ytterligare till endast tio lag. Dessutom infördes den så kallade mästerskapsserien där de sex bästa lagen spelade i ett slags fortsättningsserie om SM-guldet medan resterande fyra lag fick spela i en kvalserie med de bästa lagen från division 1.

Den här spelordningen blev dock kortlivad. 1993 utökades Allsvenskan till 14 lag där alla lag mötte varandra hemma-borta och där seriesegraren blev svensk mästare. Sedan 2008 spelare 16 lag i Allsvenskan, vilket innebär att en säsong består av 30 omgångar.