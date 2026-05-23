Älskade husdjur!

Fredriksdal museer och trädgårdar

23 maj – 27 september 2026

I årets stora sommarutställning på Fredriksdal museer och trädgårdar står djuren i centrum, närmare bestämt arbetshästarna och vänekorna, linderödssvinen, göingegetterna, värmlandsfåren och många fler. I utställningen Älskade husdjur! får besökarna lära känna de gamla lantraser som bor och arbetar på Fredriksdal.

De lantrasdjur som bor på museet och har historiskt haft en plats i människors vardag. I dagens moderna jordbruk har de inte längre en lika stor roll, men Fredriksdal är fristad åt tio olika lantraser, djur som jobbar i lantbruket samtidigt som deras unika genetik bevaras för framtiden.

– Vi har djur här på Fredriksdal för att vi driver ett ekologiskt lantbruk mitt i den moderna staden. Många av våra besökare är nyfikna på dem och undrar vad de gör hos oss. Vi ville göra en utställning som förklarar vilka uppgifter husdjuren har haft historiskt i lantbruket och hur de fungerar, säger Nina Petersson, innehållsansvarig för utställningen Älskade husdjur!

Under utställningsperioden kan hela familjen prova på och lära mer om livet på gården. Varje tisdag och söndag går det att följa med museibonden ut i lantbruket. I en lekutställning nära stallet kan barn lära känna lantrasdjuren genom spel, lek och utmaningar. Här kan man lasta en gammal vagn och sadla en käpphäst, mata, vattna och ta hand om gården i en lekmiljö.

Under hela utställningsperioden kan besökarna ta porträttbilder med sina hundar. Museet passar också på att plocka fram äldre porträtt med djur från samlingarna. Utställningen pågår fram till Mikaeli marknad den 27 september, när Fredriksdals arbetshästar bärgat skörden.