Amulettringar under yngre järnåldern

Amulettringar är en typ av metallföremål som dateras till vendel- och vikingatiden (cirka 550–1100). Majoriteten finns i Mälardalen, men de förekommer även i andra delar av Sverige och i Danmark, Norge, på Åland och längs de så kallade “östliga vägarna.” De flesta är av järn, även om exemplar av silver och brons också är kända. De förekommer i en mängd olika morfologiska undertyper och storlekar.

Med tanke på de många varierande sammanhang i vilka dessa artefakter uppträder uppfattades de helt klart av många skandinaver under yngre järnålder som önskvärda eller nödvändiga att använda på alla möjliga platser och i samband med många olika livshändelser.

Trots att föremålen förekommer i många kontexter (såsom begravningar, bosättningar och kultplatser) har förvånansvärt lite arkeologisk forskning ägnats åt amulettringar. Fenomenet tas dessutom sällan på allvar som en källa till kunskap om religiös praxis. Man har heller inte utforskat vilka mekanismer inom yngre järnåldersreligion(er) som kan tänkas ligga bakom deras tillämpningar i så olika sammanhang.

Den här avhandlingen tar upp just dessa frågor genom att använda en detaljerad arkeologisk metod för att analysera olika assemblage med amulettringar – från tre olika fallstudieplatser – för att upptäcka vilka praktiker som dessa gåtfulla föremål ingick i och omgärdades av. Det arkeologiska materialet utforskas sedan vidare med utgångspunkt i nymaterialistiska idéer och andra källor för att ge en så detaljerad och levande bild som möjligt av dessa händelser.

Det primära syfte i Doing things with rings är att rekonstruera och undersöka ritualer som involverar amulettringar och hur dessa praktiker kan fungera som ett fönster till bredare teman inom det religiösa livet i östra Mellansverige under denna period.

Avhandlingen utför inte bara detaljerade analyser av arkeologiskt material för att rekonstruera specifika ritualiserade handlingar utan försöker också nå något av erfarenheterna hos de personer som utförde dem.

Avhandlingens andra syfte är att presentera ett exempel som visar på möjligheterna med ett mer affektivt och relationellt förhållningssätt till ritualens arkeologi. Processen att arbeta från statiska objekt hela vägen fram till de dynamiska (intra)aktioner som utgjorde de förhistoriska amulettringpraktikerna visar på denna potential.

Meghan Mattsson McGinnis:

Doing things with rings. Amulet rings in the Late Iron Age of eastern Middle Sweden (550-1100 CE)

Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

Disputation: 23 maj 2025