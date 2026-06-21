Aphärmare och andra underhållare på 1800-talet

Underhållningsmarknaden på 1800-talets var en märklig värld som rymde inslag som vi i dag uppfattar som egendomliga, komiska och kanske inte särskilt underhållande. Vari låg nöjet, till exempel, att titta på människor iförda snäva hudfärgade kläder som iscensatte sig själva som antika konstverk, stående på en långsamt roterande scen? Hur kom det sig att akrobater som härmade apor gjorde succé i Sverige, och i hela Europa? Och hur ska vi se dem i relation till de underhållare som omvänt lät apor imitera människor på scen?

I Artister i marginalen tar Leif Runefelt upp fyra udda genrer på denna underhållningsmarknad: ”levande bilder”, apimitatörer, armlösa personer och nordafrikanska akrobater. Alla dessa ägnade sig åt ”kroppskonster” och deras gemensamma ansats är att de förevisade skolade kroppar på något sätt. Att de samtidigt behärskade en hög grad av överlevnadskonst är uppenbart eftersom de bör betraktas som entreprenörer på en konkurrensutsatt marknad. En marknad som dock gav friheter och möjligheter till konstnärskap för personer med avvikande karaktär i 1800-talets samhälle.

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola och har de senaste åren ägnat sin forskning åt att skriva om konsumtion, från 1700-talet till cirka 1914, från ett idé- och kulturhistoriskt perspektiv, bland annat Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830, Den magiska spegeln. Kvinnan och varan i pressens annonser 1870–1914 och Några ögonblicks förundran. Marknaden för ambulerande underhållning i Sverige 1760–1880.

Leif Runefelt:

Artister i marginalen. Aphärmare och andra entreprenörer på 1800-talets svenska underhållningsmarknad

Nordic Academic Press

Utkom 2026