Är det lagligt att spela Casino i Sverige?

När det handlar om casinots historia så har den kommit en mycket lång väg från de rullande tärningarna på borden i Venedig på 1600-talet. De senaste hundra åren har casinospelen gått igenom oändliga förvandlingar och i samma grad har även dess legalitet gått igenom många förändringar runt om i världen och inte minst i Sverige. Det är ett faktum att man inte nödvändigtvis behöver veta spelets historia för att spela casinospel men givetvis kan det vara intressant att veta mer om dess laglighet i Sverige, vilket du kan läsa mer om i denna artikel.

Casinohistoria i världen

Sedan casinospelens begynnelse har casinot haft en intressant historia och själva begreppet casino kommer från italienskans casino som utvecklades vid offentliga småhus i Venedigs mystiska miljöer på 1600-talet. På den tiden var det en kombination av underhållning såsom tärningsspel och även poker: https://casino-slot-v.moreslots.se/poker-online, musik och till och med dans. Den stora spridningen av dessa underhållande casinohus började på 1800-talet när ett flertal europeiska länder byggde upp populära badorter som till exempel Monte Carlo i kungadömet Monaco Monte Carlo. Det var framförallt adeln men även dåtidens författare och kändisar som spelade på den tiden och har med tiden gått över att bli en del av en underhållningskultur i modern tid. Kända historiska figurer som Marie-Antoinette, Napoleon, Mark Twain och Lev Tolstoj var bara några av många spelare som frestades vid dessa spelhus.

Spelhusen sprids och dess laglighet ifrågasätts

I början av 1900-talet var det i stora delar av världen fortfarande olagligt, då både konservativa religiösa figurer predikade mot spelets ondska och dess omoraliska grund. Även här i Sverige var kasinoverksamheter olagliga och de så kallade spelhusen var länge helt förbjudna runt om i landet. Det var dock inte bara kändisar och stenrika kungar och drottningar som drogs till casinots dragningskraft utan även fattiga bönder som drömde om ett bättre liv. För svenska spelare var det under en lång tid inte möjligt att spela inrikes vilket betydde att väl förmögna affärsmän och borgare åkte utomlands för att spela poker och andra liknande spel som du kan spela på online casinon och givetvis hade detta en påverkan.

Det var Lindwall och Lundström som startade casinot Restaurang Rouletter AB i början av 60-talet och det var starten för spelhusens legalitet i landet. På den tiden var det främst södra Sverige som hade fått sig lite spännande casinospel med roulettbord i restauranger som sedan skulle ta farten med ett samarbete med Spelautomater AB. När de introducerar det nya bolaget Cherry på 70-talet har nu även den svenska lagen förändrats och gett tillstånd för spelautomater i diverse restauranger runt om i Sverige. Casinoföretag som Cherry tog sig snabbt in i marknaden och var under lång tid det största bolaget i casinobranschen. Lagen förändrades ännu en gång efter en statlig utredning i början av 1990-talet, där man gav tillstånd till att starta statliga casinon runt om i landet. Det är även under dessa år som svenskar introduceras till nätcasinon som från början var olagliga, men som med tiden blivit lagliga allt eftersom fler länder fått licenser i Europa.