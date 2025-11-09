Arkeologicentrum i Uppåkra är invigt

I torsdags invigdes Arkeologicentrum i Uppåkra – en ny mötesplats där arkeologi, historia och framtidens berättelser möts. Där ska besökare, arkeologer och skolor kunna utforska ett av Nordens mest betydelsefulla arkeologiska platser på nya sätt.

Uppåkra är en fornlämning som saknar motstycke i norra Europa. Av det 44 hektar stora området har forskarna hittills undersökt endast 0,2 procent. Redan nu står det klart att platsen lyckades behålla makten i över tusen år – religiöst, ekonomiskt och politiskt, från omkring 100 f.Kr. till 1000 e.Kr. Få andra platser i norra Europa går att jämföra med Uppåkra när det gäller kontinuitet av makt. På platsen ansvarar Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center för förmedlingen.

– Det är en milstolpe för Uppåkra Arkeologiska Center att vi nu invigt Arkeologicentrum. Det möjliggör för att ta emot besökare på ett helt annat sätt än tidigare och där besökare får med sig helt andra upplevelser från platsen. Det är glädjande att resan för denna plats i Staffanstorps kommun fortsätter utvecklas som ett unikt historiskt besöksmål, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

– Uppåkra är en historiskt central plats, och vi har bara börjat utforska dess betydelse. Under tusen år, långt innan Sverige och Danmark fanns, samlades mycket makt och handel här. Att ta del av denna historia ger nya perspektiv i en allt mer orolig omvärld, säger historikern Gunnar Wetterberg som deltog i invigningen.

Arkeologicentrum är en del av Uppåkrastiftelsens långsiktiga vision om att göra Uppåkra till ett centrum för tvärvetenskaplig forskning och publik verksamhet. Här möts vetenskap och upplevelse i en modern byggnad som blickar både bakåt och framåt.

– Vi vill att Arkeologicentrum ska vara en plats där alla, från forskare till skolbarn, känner nyfikenhet och delaktighet i vår gemensamma historia, säger Karin Nilsson, verkställande ledamot i Uppåkrastiftelsen.

Även artisten Martin “E-type” Erikson deltog också vid invigningen. Han har länge visat ett stort intresse för historia och arkeologi och hittade en keramikskärva från järnåldern under sitt förra besök på Uppåkra. Även denna finns med i utställningen.

– Uppåkra påminner oss om hur mycket av vår historia som fortfarande väntar på att upptäckas. Att få väcka den till liv för nya generationer, och själv hitta ett arkeologiskt fynd, är en upplevelse som känns rakt in i hjärtat, säger Martin Erikson.

(2025-11-09)

Se även Elvaåring gjorde järnåldersfynd i Uppåkra (2024-03-10)