Arkeologiska fynd dominerade nyhetsåret 2025

Arkeologiska fynd och utgrävningar har väckt stort intresse bland Nättidningen Svensk Historias läsare under 2025. Flera nyheter om spektakulära arkeologiska fynd finns med bland de mest lästa artiklarna och nyheten ”6 000 år gammalt fynd förändrar Värmlands historia” blev till om med den mest klickade någonsin på nättidningen.

De tio mest klickade nyhetsartiklarna på Nättidningen Svensk Historia 2025:

1. 6 000 år gammalt fynd förändrar Värmlands historia

2. Gullbergs fäste väcks till liv genom 3D-rekonstruktion

3. Stor medeltida silverskatt upptäckt i Stockholm

4. Gömd skatt från järnåldern hittad i Halland

5. Stor utgrävning i centrala Lund

6. Staten gör utrensning – säljer slott och kyrkor

7. Den unika vikingatida silverskatten i Täby

8. Dramadokumentär om Alfred Nobel på SVT

9. Unika hällristningar hittade med ny teknik

10. Nytt museum på Uppsala slott

Artikeln 6 000 år gammalt fynd förändrar Värmlands historia är alltså den mest lästa genom nättidningens 25-åria historia följd av SVT storsatsar på Historien om Sverige (2021) och Ny studie avslöjar våra skandinaviska förfäder (2024).

(2026-01-02)

