Arkitekter i Göteborg 1920–2020

För hundra år sedan trädde kvinnor fram som arkitekter i Sverige. Denna bok skildrar hur de på 2020-talet tagit plats invid männen i en växande arkitektkår. Först mot 1940-talets slut kunde kvinnor avlägga arkitektexamen på Chalmers i Göteborg.

Boken Kvinnor tar plats fokuserar på Göteborgs arkitekturhistoria och kastar nytt ljus på kvinnors utövning av arkitektyrket i staden. Att vara kvinna och arkitekt har inte alltid varit lätt. Hur har förutsättningarna förändrats genom åren? Vilka uppgifter har kvinnorna arbetat med? Om dessa frågor handlar denna bok. Den bygger på arkivforskning och intervjuer av kvinnor i olika åldrar som verkat som arkitekter i Göteborg.

Eftersom författaren själv varit verksam arkitekt under en stor del av epoken är skildringen både vetenskaplig och personlig.

Gunilla Linde Bjur:

Kvinnor tar plats. Arkitekter i Göteborg 1920–2020

Makadam Förlag

Utkom 2025