ArkivDigital gör handskrifter sökbara med hjälp av AI

Företaget ArkivDigital lanserar nu maskinell texttolkning av arkivhandlingar. Genom den senaste tekniken inom handskriftsigenkänning (HTR) och artificiell intelligens kan användarna söka direkt i domböcker och andra handskrivna dokument på ett sätt som tidigare varit omöjligt.

”Med ett enkelt knapptryck hittar du personer, orter, händelser och årtal i material där du förr var tvungen att bläddra sida för sida. Du kan till exempel få fram uppgifter om brottsmål, tvistemål, fastighetsaffärer och mycket annat. Den maskinella texttolkningen hjälper dessutom till att läsa och tolka den gamla handstilen, vilket gör materialet mer tillgängligt – särskilt för dem som ännu inte bemästrar 1600- och 1700-talets ofta svårlästa handstil”, skriver ArkivDigital i ett pressmeddelande.

Maskinell texttolkning innebär att datorer tränas med hjälp av stora textmängder för att identifiera bokstäver, ord och meningar i handskrivna dokument. Tekniken tar hänsyn till olika skrivstilar, kontext och layout – och skapar ett sökbart textlager direkt ovanpå originaldokumentet.

ArkivDigital använder huvudsakligen Riksarkivets HTRflow och Swedish Lion Libre, två öppna verktyg för transkribering av historiska handskrifter. Med hjälp av dessa verktyg och egenutvecklade processer kan företaget hantera stora mängder material med hög precision och bibehålla autenticiteten i originalkällorna.

”Det innebär att du som användare kan använda vanlig fritextsökning för att hitta relevanta poster i material som tidigare krävt stor möda att gå igenom manuellt. Ett oumbärligt verktyg för både nybörjare och erfarna släktforskare! Du kan bland annat söka genom att skriva in namn, platser, händelser, yrken eller brott.”

Hittills är närmare 1,6 miljoner bilder från 1 954 volymer transkriberade och sökbara. Det är domböcker från Svea Hovrätt (1614–1868 ) och Villands häradsrätt (1672–1920) samt renoverade småprotokoll från Svea Hovrätt och Göta Hovrätt (1780–1799).

”Det här är bara början. Vårt mål är att steg för steg tillgängliggöra ännu större delar av de handskrivna dokumenten och handlingarna med hjälp av Maskinell texttolkning. Ju mer material som transkriberas, desto bättre kommer tjänsten att bli”, skriver ArkivDigital.

(2025-08-28)

Se även Riksarkivet gör en miljon handskrivna dokument sökbara (2025-05-04)