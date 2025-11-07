Arkivens dag uppmärksammar natur och friluftsliv

Lördagen den 8 november firas Arkivens dag över hela Sverige. Då öppnar arkiven sina dörrar för allmänheten och bjuder in till upptäcktsfärd bland dokument, fotografier och berättelser som format vår historia. Årets tema är ”Natur och friluftsliv”, ett ämne som förenar generationer och speglar både vardagsliv och samhällsutveckling.

Arkivens dag är ett årligt nordiskt arrangemang som firas den andra lördagen i november. Syftet är att lyfta fram arkivens roll som samhällets minne och visa hur historiska dokument kan bidra till förståelse för både dåtid och nutid. Dagen har firats sedan 1998 och engagerar arkiv, museer, bibliotek, hembygdsföreningar och andra kulturverksamheter över hela Sverige genom utställningar, föreläsningar och visningar.

Genom Arkivens dag vill arkivbevarare inte bara visa upp sina samlingar, utan också främja källkritik, historisk medvetenhet och ett kunskapsbaserat medborgarskap. Det är en dag då historia blir levande och arkivens betydelse för demokrati, forskning och kulturarv lyfts fram på ett engagerande sätt.

Bakom samordningen för Arkivens dag står Arkeion, Näringslivets Arkivråd, Riksarkivet och Svenska Arkivförbundet. Sedan 2002 firas Arkivens dag i samtliga nordiska länder.

Aarrangemangen finns samlade på Arkivens dags hemsida.

