Årsboken Uppland 2025

Den 86:e årgången av årsboken Uppland uppvisar sedvanlig ämnesmässig bredd. Den inleds med artikeln ”En ovanlig vikingatida spjutspets från Forsby i Simtuna socken” av arkeologerna Jonas Wikborg och Tomáŝ Vlasatý som följs av ”’Namnet Sommarängen talar för sig självt’ – Rapport från ett insamlingsprojekt om Tenstas ortnamn” av Josefin Devine. Rune Edberg berättar därefter om så kallade uppståndelseägg i artikeln ”Lyx från Ukraina i 1100-talets Sigtuna” och Tommy Kuusela skriver om ”Blåkulla och blåkullafarare i Uppland”.

I Linda Qviströms artikel ”Från gångled till entreprenad. Det mödosamma byggandet och rivandet av en tegelkyrka i Balingsta” behandlas olika aspekter av kyrkan som sockenkyrka och kulturminne och i artikeln ”En blåval i Roslagen. Nya rön om Edebovalens arttillhörighet” av Erik Ersmark och Ingvar Svanberg bjuds på nya överraskande besked om valen som strandade vid kusten 1489. Sist ur är artikeln ”Historier på Valö-mål av Anselm Vibärg (1861–1918)” av Pelle Räf.

Boken avslutas med rapporter från de lokala hembygdsföreningarnas arbete och årsberättelsen för Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

Uppland 2025. Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

Upplands fornminnesförenings förlag

Utkom 2025