Art Déco och Swedish Grace från Stockholms stadsrum

I år är det hundra år sedan Swedish Grace gjorde succé ute i världen. Med debuten på den första världsutställningen för dekorativ och konstindustriell design i Paris 1925 lovordades svenskt konsthantverk och industriell formgivning.

En ikonisk arkitektur spreds med verk av Asplund, Lewerentz, Bergsten och Tengbom med byggnadsverk som Konserthuset, Stadsbiblioteket. Skandiabiografen, Liljevalchs. I Stockholms Swedish Grace och den lite tuffare internationella varianten Art Déco, på hyreshusfasader och i portgångar.

Allt lyfts fram i Art Déco och Swedish Grace från Stockholms stadsrum som tar med läsarna på en vandring i dagens huvudstad för att återupptäcka 1920-talets skönhet.

Rikard Larsson är författare, stenkonservator och fotograf. Han är utbildad vid Konstfack och Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet. Larsson har tidigare utkommit med bland annat Haga. Parken och visionerna och Jugendportaler i Stockholm sekelskiftet 1900.

Rikard Larsson:

Art Déco och Swedish Grace från Stockholms stadsrum

Bokförlaget Langenskiöld

Utkom 2025