Axel Magnus von Arbin – nytänkande kartograf och fästningsbyggare

Axel Magnus von Arbin (1717–1791), generalkvartermästare och chef för Fortifikationen, personifierar frihetstidens samhälle, präglat av upplysningens och merkantilismens idéer. I kraft av egna meriter når han högt på samhällsstegen, men ser sig tvingad att begära avsked. Hans inkomst visar sig otillräcklig för den levnadsstandard som ämbetet kräver. Ordförandeskapet i Kungl. Patriotiska Sällskapet och presesrollen i Kungl. Vetenskapsakademien speglar hans engagemang i tidens frågor och vetenskapernas utveckling.

von Arbin ledde arbetet med fästningsön Gråen i Landskrona och var arkitekten bakom kronverket Ehrensvärd på Sveaborg och fästningen Tavastehus. Under Pommerska kriget 1757–1762 initierade han en epokgörande modell för militär kartering, förebild för fortsatt utveckling inom svensk militär kartografi.

Boken Från Pommerska kartverket till Sveaborg är illustrerad med ritningar och kartor från tiden, de flesta med Axel Magnus von Arbins signatur.

Christina von Arbin är arkitekt och tidigare chef för Statens försvarshistoriska museer. Hon är nu ordförande i Kungl. Patriotiska Sällskapet. Bokens huvudperson är hennes farfars farfars far.

Christina von Arbin:

Från Pommerska kartverket till Sveaborg. Axel Magnus von Arbin – nytänkande kartograf och fästningsbyggare i frihetstidens Sverige

Appell Förlag

Utkom 2025