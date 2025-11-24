Bea Uusma får Augustpriset igen
Boken Vitön av Bea Uusma har tilldelats Augustpriset som Årets svenska fackbok. Boken är en fristående fortsättning på Expeditionen som fick Augustpriset 2013.
Juryns motivering:
”Bea Uusma fortsätter att nysta i gåtan kring Andrée-expeditionens sista dagar. Med hjälp av modern teknik frilägger hon nya detaljer i det polarhistoriska drama som inte vill lämna henne. Det är en fängslande resa i ballongfararnas spår, berättad med en oförställd besatthet. Vitön. visar det vackra i att ge allt, inte för att lyckas – utan för att man inte kan låta bli.”
Övriga nominerade i fackboksklassen var Stinas bästa vän. En hundägares glädje, sorg och förundran av Göran Greider, Historien om Norrland. Framtidens land – träpatroner, världskrig och nya drömmar av Robin Olovsson, Bruno Liljefors. En biografi av Fredrik Sjöberg, Tvätten. En bok om kvinnor och klass av Lena Sohl och Den barmhärtige mördaren. En berättelse om de sista statarna av Patrik Svensson.
Svenska Förläggareföreningen instiftade Augustpriset 1989 med syftet att ”årligen belöna och sätta fokus på de allra bästa nyutkomna böckerna på svenska”.
Augustpriset – årets fackbok
2024: Christian Rück: Ett liv värt att leva. Varför självmord blev människans följeslagare
2023: Per Svensson: Zorn – ett liv, en tid
2022: Nina van den Brink: Jag har torkat nog många golv. En biografi om Maja Ekelöf
2021: Nils Håkanson: Dolda gudar. En bok om allt som inte går förlorat i en översättning
2020: Elin Anna Labba: Herrarna satte oss hit. Om tvångsförflyttningarna i Sverige
2019: Patrik Svensson: Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk
2018: Magnus Västerbro: Svälten. Hungeråren som formade Sverige
2017: Fatima Bremmer: Ett jävla solsken. En biografi om Ester Blenda Nordström
2016: Nina Burton: Gutenberggalaxens nova. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution
2015: Karin Bojs: Min europeiska familj. De senaste 54 000 åren
2014: Lars Lerin: Naturlära. Limes norrlandicus
2013: Bea Uusma: Expeditionen. Min kärlekshistoria
2012: Ingrid Carlberg: ”Det står ett rum här och väntar på dig”. Berättelsen om Raoul Wallenberg
2011: Elisabeth Åsbrink: Och i Wienerwald står träden kvar
2010: Yvonne Hirdman: Den röda grevinnan. En europeisk historia
2009: Brutus Östling & Susanne Åkesson: Att överleva dagen. Om fåglars sinnen och anpassningsförmåga
2008: Paul Duncan & Bengt Wanselius: Regi Bergman
2007: Bengt Jangfeldt: Med livet som insats. Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets
2006: Cecilia Lindqvist: Qin. En berättelse om det kinesiska instrumentet qin och dess betydelse i den bildade klassens liv …
2005: Lena Einhorn: Ninas resa. En överlevnadsberättelse
2004: Sverker Sörlin: Europas idéhistoria 1492-1918
2003: Nils Uddenberg: Idéer om livet. En biologihistoria I-II
2002: Lars-Olof Larsson: Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?
2001: Hans Hammarskiöld, Anita Theorell & Per Wästberg: Minnets stigar. En resa bland svenska kyrkogårdar
2000: Dick Harrison: Stora döden. Den värsta katastrof som drabbat Europa
1999: Jan Svartvik: Engelska – öspråk, världsspråk, trendspråk
1998: Bengt Jangfeldt: Svenska vägar till S:t Petersburg. Kapitel ur historien om svenskarna vid Nevans stränder
1997: Sven-Eric Liedman: I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria
1996: Maja Hagerman: Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid
1995: Maria Flinck: Tusen år i trädgården. Från sörmländska herrgårdar och bakgårdar
1994: Leif Jonsson (red.): Musiken i Sverige I-IV
1993: Peter Englund: Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt
1992: Gunnar Broberg (red.): Gyllene äpplen. Svensk idéhistorisk läsebok
