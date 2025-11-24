Bea Uusma får Augustpriset igen

Boken Vitön av Bea Uusma har tilldelats Augustpriset som Årets svenska fackbok. Boken är en fristående fortsättning på Expeditionen som fick Augustpriset 2013.

Juryns motivering:

”Bea Uusma fortsätter att nysta i gåtan kring Andrée-expeditionens sista dagar. Med hjälp av modern teknik frilägger hon nya detaljer i det polarhistoriska drama som inte vill lämna henne. Det är en fängslande resa i ballongfararnas spår, berättad med en oförställd besatthet. Vitön. visar det vackra i att ge allt, inte för att lyckas – utan för att man inte kan låta bli.”

Övriga nominerade i fackboksklassen var Stinas bästa vän. En hundägares glädje, sorg och förundran av Göran Greider, Historien om Norrland. Framtidens land – träpatroner, världskrig och nya drömmar av Robin Olovsson, Bruno Liljefors. En biografi av Fredrik Sjöberg, Tvätten. En bok om kvinnor och klass av Lena Sohl och Den barmhärtige mördaren. En berättelse om de sista statarna av Patrik Svensson.

Svenska Förläggareföreningen instiftade Augustpriset 1989 med syftet att ”årligen belöna och sätta fokus på de allra bästa nyutkomna böckerna på svenska”.

Augustpriset – årets fackbok

2024: Christian Rück: Ett liv värt att leva. Varför självmord blev människans följeslagare

2023: Per Svensson: Zorn – ett liv, en tid

2022: Nina van den Brink: Jag har torkat nog många golv. En biografi om Maja Ekelöf

2021: Nils Håkanson: Dolda gudar. En bok om allt som inte går förlorat i en översättning

2020: Elin Anna Labba: Herrarna satte oss hit. Om tvångsförflyttningarna i Sverige

2019: Patrik Svensson: Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk

2018: Magnus Västerbro: Svälten. Hungeråren som formade Sverige

2017: Fatima Bremmer: Ett jävla solsken. En biografi om Ester Blenda Nordström

2016: Nina Burton: Gutenberggalaxens nova. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution

2015: Karin Bojs: Min europeiska familj. De senaste 54 000 åren

2014: Lars Lerin: Naturlära. Limes norrlandicus

2013: Bea Uusma: Expeditionen. Min kärlekshistoria

2012: Ingrid Carlberg: ”Det står ett rum här och väntar på dig”. Berättelsen om Raoul Wallenberg

2011: Elisabeth Åsbrink: Och i Wienerwald står träden kvar

2010: Yvonne Hirdman: Den röda grevinnan. En europeisk historia

2009: Brutus Östling & Susanne Åkesson: Att överleva dagen. Om fåglars sinnen och anpassningsförmåga

2008: Paul Duncan & Bengt Wanselius: Regi Bergman

2007: Bengt Jangfeldt: Med livet som insats. Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets

2006: Cecilia Lindqvist: Qin. En berättelse om det kinesiska instrumentet qin och dess betydelse i den bildade klassens liv …

2005: Lena Einhorn: Ninas resa. En överlevnadsberättelse

2004: Sverker Sörlin: Europas idéhistoria 1492-1918

2003: Nils Uddenberg: Idéer om livet. En biologihistoria I-II

2002: Lars-Olof Larsson: Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?

2001: Hans Hammarskiöld, Anita Theorell & Per Wästberg: Minnets stigar. En resa bland svenska kyrkogårdar

2000: Dick Harrison: Stora döden. Den värsta katastrof som drabbat Europa

1999: Jan Svartvik: Engelska – öspråk, världsspråk, trendspråk

1998: Bengt Jangfeldt: Svenska vägar till S:t Petersburg. Kapitel ur historien om svenskarna vid Nevans stränder

1997: Sven-Eric Liedman: I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria

1996: Maja Hagerman: Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid

1995: Maria Flinck: Tusen år i trädgården. Från sörmländska herrgårdar och bakgårdar

1994: Leif Jonsson (red.): Musiken i Sverige I-IV

1993: Peter Englund: Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt

1992: Gunnar Broberg (red.): Gyllene äpplen. Svensk idéhistorisk läsebok

