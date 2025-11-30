Bernadotte & Napoleon

Boken Bernadotte & Napoleon. Bernadotte, England och svenskarna i Napoleonkrigen 1810–1815 är en skildring av hur relationen mellan Napoleon och hans fältmarskalk Bernadotte, den blivande Karl XIV Johan, kom att forma inte bara utgången av Napoleonkrigen utan också Sveriges rikes framtid.

Den svenska armén kom att delta i flera hårda strider på kontinenten, inte minst i slaget vid Leipzig 1813 från vars nederlag Napoleon aldrig riktigt återhämtade sig. I boken berättar Patrik Björk utförligt och ofta med minutiös detaljrikedom om politiska intriger och militära insatser. Striderna till lands och sjöss skildras levande ur deltagarnas perspektiv och de svenska insatserna placeras i sitt större sammanhang.

Som en röd tråd löper genom boken rivaliteten mellan Napoleon och Bernadotte. En osämja som inleddes redan när Bernadotte tjänstgjorde som fransk marskalk och kulminerade när han bidrog till Napoleons nederlag och dessutom gjorde ett misslyckat försök att överta den franska tronen.

Patrik Björk är frilanshistoriker och har under flera år undersökt Sveriges politiska och militära inblandning i Napoleonkrigen. Tidigare i år utkom hans The Northern Coalition against Napoleon. The Campaigns of Bernadotte, Britain and the Swedes 1810–1815.

Patrik Björk:

Bernadotte & Napoleon. Bernadotte, England och svenskarna i Napoleonkrigen 1810–1815

Bokförlaget Augusti

Utkom 2025