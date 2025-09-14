Bernadotte och koalitionen mot Napoleon

The Northern Coalition ger ett nytt perspektiv på krigen mot Napoleon. Jean Baptiste Bernadotte, tidigare fransk marskalk, initierade koalitionen som med brittiskt stöd växte till att omfatta alla Europas stormakter. År 1813 besegrade koalitionen Napoleon vid Leipzig och drev honom ända till Paris portar.

Boken beskriver konflikterna mellan Napoleon och Bernadotte, de dramatiska händelser som ledde till att Bernadotte valdes till Sveriges kronprins och bildandet av den norra koalitionen. Fälttåg och slag på land och till sjöss skildras i detalj, ofta med tonvikt på Bernadotte och svenska soldater. Samtidigt belyser boken de mänskliga tragedierna, umbärandena och modet hos både soldater och civila.

Författaren Patrik Björk har använt brev, dagböcker, memoarer, rullor, rapporter och tidskrifter från franska, brittiska, svenska och finska arkiv – en stor del tidigare opublicerat material. Med över 500 olika källor, däribland tysk, rysk, dansk, norsk och italiensk litteratur, ger han en bild av perioden.

Patrik Björk har en bakgrund inom Försvarsmakten och en masterexamen i militärhistoria.

Patrik Björk:

The Northern Coalition against Napoleon. The Campaigns of Bernadotte, Britain and the Swedes 1810–1815

Helion & Company

Utkom 2025