Best in Show – hunden i konst och litteratur

Östergötlands museum

21 mars 2026 – 21 mars 2027

Från Odysseus trogna Argos till Astrid Lindgrens lufsande Båtsman har hunden följt människan genom berättelser, kamp och kärlek. I Best in Show undersöker Östergötlands museum hunden som följeslagare, projektion och spegel för mänskliga erfarenheter genom konst och litteratur.

Utställningen tar avstamp i konsten och litteraturens starkaste hundgestalter och låter dem vandra in i samtidskonsten. Här samsas älskade sällskapshundar, stökiga strykare och ensamma existentiella följeslagare.

Med inlån från bland annat Nationalmuseum, Moderna Museet, Magasin III och Lars Lerins privata konstsamling lyfts teman som närhet, makt, projicering och identitet.

– Vi nöjer oss inte med bilden av hunden som ”människans bästa vän”. I konsten och litteraturen framträder hunden som hot, tröst och identifikation, ett sätt att tänka kring vår egen kultur och psykologi, säger utställningens curator Ebba de Faire, konstintendent på Östergötlands museum.