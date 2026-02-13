Biografin, en levnadsteckning

Vår nyfikenhet på andra är gränslös. Det kan förklara varför aptiten på biografier aldrig tycks mättas. Några av världens äldsta texter är biografier. Men till en början handlade det inte om att stilla nyfikenhet, utan om helt andra syften.

Ingrid Elam, som aldrig riktigt ryckts med i biografislukandet, har nu fallit till föga och gjort en djupdykning i historiens lager för att försöka förstå vilka drivkrafter som funnits bakom att läsa liv. Vilka har bevärdigats biografier? Kan en person få två helt olika, men lika sanna, biografier? Vem ska anses vara auktoriteten på en annans liv? Vad avslöjar biografier om tiden och sammanhanget de skrevs i?

På vägen möter hon så vitt skilda personer som Jesus, drottning Kristina, Adolf Hitler, Zelda Fitzgerald, Booker T. Washington, Taylor Swift och Zlatan Ibrahimović.

Ingrid Elam doktorerade på en avhandling om den romantiska versberättelsen och har varit verksam både på det litteraturvetenskapliga fältet och inom kulturjournalistiken. Hon har tidigare givit ut Min obetydliga beundran. Martina von Schwerin och den moderna läsarens födelse samt Jag. En fiktion och Romanens segertåg.

Ingrid Elam:

Läsa liv. Biografin, en levnadsteckning

Natur & Kultur

Utkom 2026