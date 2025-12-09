Björn i Bergdala är Årets Arbetsmyra 2026

Arbetets museums vänförening utser Björn Zethraeus, verksam vid Bergdala Glastekniska Museum, till Årets Arbetsmyra 2026. Utmärkelsen uppmärksammar personer som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige.

När Björn Zethraeus lämnade Stockholm för ett liv i det småländska Glasriket i slutet av 1990-talet ville han och sambon Kerstin intressera sig för sin nya hembygd. Ämnet var givet – det måste vara glas. Sedan 2019 driver de Bergdala Glastekniska Museum.

Bergdala är en liten ort mitt i Smålands Glasrike, där glasbruket som mest sysselsatte ett femtiotal personer. Björn upplevde att det som visades upp för besökare i Glasriket var en romantiserad bild av glasblåsning, trots att det aldrig var den delen av glasindustrin som folk i trakten levde av.

– Det man levde på var ju industriell massproduktion, om än i en manuell industri, och det var ingen som visade den här teknikhistoriska delen, säger Björn Zethraeus.

Medan andra museer fokuserar på glaskonstnärer och konstglas är det den manuella glasindustrins historia och utveckling som är det centrala i Bergdala. Här finns maskintyper för exempelvis etsning och pressning, tekniker som när de kom innebar att det blev både enklare och billigare att få tag på eleganta glasprodukter. Att människor i allmänhet får det bättre under 1800-talet gör att efterfrågan på dekorerat och mönstrat glas till hushållsbruk ökar.

De stora maskinerna som hanterar det sköra glaset lockar besökare i alla åldersgrupper. Många förenas i samma funderingar kring hur dessa maskiner egentligen fungerar. Hos Bergdala Glastekniska Museum får man själv testa på.

– De får känna på maskinerna och de får känna hur tungt det faktiskt är att pressa glas, och guillocheringsmaskinerna är rena små mekaniska underverk, berättar Björn.

Framåt kommer Björn och Kerstin fortsätta att göra samlingarna av maskiner, glas och böcker ännu mer tillgängliga digitalt. De ser även fram emot att fortsätta dela ut museets eget pris, som varje år lyfter fram insatser för att stärka Glasriket som ett industrihistoriskt besöksmål.

– Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och tycker nog att vi gör en god kulturhistorisk insats. Det tar mycket tid samtidigt som det är vanvettigt kul, säger Björn Zethraeus.

Juryns motivering

”Björn Zethraeus har varit den drivande kraften bakom uppbyggnaden av Bergdala Glastekniska Museum i Hovmantorp som nu fyller tio år. Det enda i sitt slag i landet som visar en aspekt av glasindustrin som utgjorde den ekonomiska basen i Smålands glasrike. Han har genom sitt arbete bidragit till att ta fram, sprida, bevara och utveckla kunskapen om ett, för orten och landet, viktigt kapitel. Björn är också aktiv värd och guidar i museet, som under sommartid är öppet alla dagar i veckan. Med andra ord en riktig arbetsmyra!”

Priset Årets Arbetsmyra delas årligen ut av Arbetets museums vänförening i syfte att tacka och uppmärksamma alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. Priset är på 5 000 kronor samt äran.

Tidigare pristagare

2025: Jonas Svantesson, Mjörns Ångbåtsförening

2024: Lena Jonsson, Skogsmuseet i Daretorp

2023: Göran Persson, Kyrkeby bränneri

2022: Sven Gustavsson, Torstamåla torvmuseum

2021: Östen Runelind, Pythagoras Industrimuseum

2020: Erling Andersson, Derome Trä & Nostalgimuseum

2019: Åsa Orrmell, Wallåkra Stenkärlsfabrik

2018: Börje Samuelsson, Råås kvarn

2017: Bosse Nilsson, Loos koboltgruva

2016: Ylva Bokgren, Anten-Gräfsnäs Järnväg

2015: Mimmi Mickelsen, Museispårvägen Malmköping

2014: Kerstin Bergström, Skonarna Vega och Linnéa

2013: Kjell Nordeman, Sveriges Ångbåtsförening

