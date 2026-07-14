Blackjack, roulette och poker – tre klassiska spels historik

Casinospel har funnits länge, men de spel vi förknippar med casinon i dag är inte alls så moderna som man kan tro. Blackjack, roulette och poker har alla djupa historiska rötter, och deras väg till de moderna onlineplattformarna är en fascinerande historia om hur spel följer med samhällsutvecklingen. Den typen av spel erbjuds i dag hos aktörer som quickcasino, däribland live casino med riktiga dealers.

Blackjack: från franska salonger till digitala bord

Blackjackens exakta ursprung är omtvistat, men ett av de mer intressanta spåren leder till det italienska spelet Trentuno, det vill säga ”trettioett”, som nämns i en predikan av det italienska helgonet Bernardino av Siena från 1440. Spelet hade flera likheter med blackjack, även om målsumman var 31 i stället för 21.

Därifrån spreds liknande kortspel norrut till Frankrike, där Vingt-et-un, ordagrant ”tjugoett”, blev ett favoritspel vid hovet. Det är svårt att föreställa sig franska adelsmän luta sig fram över kortbordet med samma spänning som en spelare vid ett digitalt blackjack-bord i dag, men grundkänslan var förmodligen densamma.

I Sverige spelades blackjack under lång tid på Casino Cosmopol, som var landets sista landbaserade casino innan det stängde sina dörrar permanent 2025.

Roulette: ett hjul med en färgstark legend

Om det finns ett casinospel som lockar till sig myter är det rouletten. Den populäraste berättelsen är att matematikern och filosofen Blaise Pascal uppfann hjulet som en biprodukt av sitt sökande efter en evighetsmaskin på 1600-talet. Historiker är dock långt ifrån eniga om att berättelsen stämmer, och många kallar den snarare en seglivad legend, eftersom det saknas historiska belägg för ett numrerat rouletthjul under Pascals livstid.

Vad som är dokumenterat är att Pascal genom sin brevväxling med Fermat lade grunden för sannolikhetsteorin, ett ämne som senare skulle bli centralt för hela spelindustrin.

Roulettehjulet förfinades sedan under 1700-talets Frankrike, och ordet roulette, ”litet hjul”, etablerades som spelets namn. När spelet nådde Amerika lades ett extra nollfack till och skapade den variant vi i dag kallar amerikansk roulette.

I Sverige förekom hasardspel vid kurorten Ramlösa Hälsobrunn i Skåne redan på 1700-talet. Det räknas som ett av de tidiga beläggen på organiserad spelverksamhet i landet. En anmärkningsvärd detalj är att kurgästerna på så sätt kombinerade hälsovård med hasard.

Poker: kortspel med oklart ursprung

Pokerns historia är mer omtvistad än de flesta andra casinospels. En teori kopplar spelet till det persiska kortspelet As-nas, en annan till det franska Poque eller det tyska Pochspiel. Ingen av dem är slutgiltigt bevisad, och det verkar som att poker snarare vuxit fram ur ett virrvarr av influenser än uppfunnits av en enskild person vid ett givet tillfälle. Vad som är tydligare är hur spelet fick sin moderna form: längs Mississippi-flodens hjulångare och i New Orleans spellokaler under 1800-talet, i miljöer där bluff och läsning av motståndaren var lika viktiga som korten i handen.

Texas Hold’em, den variant som i dag dominerar både fysiska casinon och onlineplattformar, populariserades när det inkluderades i World Series of Poker i Las Vegas och därefter fanns det ingen återvändo. Poker är dessutom ett av få casinospel där man möter andra spelare direkt, inte banken, vilket gör skicklighet till en avgörande faktor på lång sikt.

Från historia till nutid

Det som förenar blackjack, roulette och poker är att de alla anpassat sig till sin tid. Från adelssalonger och spelångare till de första landbaserade casinona och vidare till det digitala formatet. På den svenska marknaden regleras alla dessa spel av Spelinspektionen, som kräver giltig licens av alla spelbolag som vänder sig till svenska spelare.

Grundspelen är i princip desamma som för flera hundra år sedan, men hur vi spelar dem har förändrats i grunden.