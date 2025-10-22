Bohusläns museums chef får sparken

Styrelsen för Stiftelsen Bohusläns museum har beslutat att avsluta Annette Priors tjänst som museichef för Bohusläns museum med omedelbar verkan. Hon kommer att vara arbetsbefriad under uppsägningstiden.

Bakgrunden till beslutet är styrelsens bedömning är resultatet av en nyligen genomförd medarbetarenkät där det för styrelsen framgick att Bohusläns museums behöver ett nytt ledarskap. Det behövs ”ett ledarskap att sluta upp och enas bakom för att föra verksamheten in i framtiden. En ledare med kompetenser som kan axla de utmaningar som museet står inför i avseenden som bland annat ekonomi, såväl som att finna de möjligheter som finns för att säkra upp museets arbete med utveckling och måluppfyllelse”, skriver museet i ett pressmeddelande.

När rekryteringsprocessen för en ny museichef påbörjas är ännu inte beslutat.

Se även Kritiskt läge för Bohusläns museum (2024-11-07)