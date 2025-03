Bonnard och Norden

Nationalmuseum

20 februari – 18 maj 2025

Pierre Bonnard var en av 1900-talets mest inflytelserika konstnärer. I färgskimrande bilder fångade fransmannen det han hade närmast: hemmet, familjen, trädgården, gatuvimlet, och utsikten mot havet. De senaste åren har utställningar med Bonnards måleri blivit stora publiksuccéer runtom i världen. Nationalmuseums utställning är den första i Sverige på över sjuttio år. För första gången presenteras också Bonnards betydelse för konsten i Norden, med ett urval av verk från nordiska konstnärer.

Utställningen Bonnard och Norden ger nya perspektiv på Pierre Bonnards liv och konst. Besökaren får möta fransmannen från debuten som affischkonstnär och skildrare av det moderna livet i Paris i slutet av 1800-talet, till hans färgstarka och intima tolkningar av vardagslivet och landskapet i sydöstra Frankrike, i Normandie, och på franska Rivieran, där Bonnard bodde de sista tjugo åren av sitt liv. Bonnard levde mellan 1867 och 1947 och uppfattas ofta som en konstnär som valde en egen väg, oberörd av den moderna konstens ismer.

Bonnards målningar är mer än skimrande idyller. De innehåller också inslag av svårtydda och skavande detaljer som öppnar upp för olika tolkningar från en tid av omgivande oro och krig. Pierre Bonnards livskamrat Marthe återkommer ständigt som modell. Utställningen presenterar Marthe Bonnard som person och visar på hennes betydelse för Bonnards skapande. Den visar även några av hennes egna, sällsynta konstverk − målade under namnet Marthe Solange.

– Utställningen innehåller över 100 verk av Bonnard, inklusive flera nyckelmålningar som lånats från bland annat Musée d’Orsay i Paris, Metropolitan Museum of Art i New York och National Gallery of Art i Washington. Det är fantastiskt att kunna presentera en så omfattande bild av en riktig världsstjärna för den nordiska konstpubliken, och också lyfta fram Marthe Bonnard som person, säger Linda Hinners som är en av kuratorerna.

Bonnard hade stor inverkan på andra konstnärer både under och efter sin livstid, inte minst i Norden. År 1939 ordnades i Oslo, Göteborg och Stockholm den dittills största utställningen av Bonnards måleri utanför Frankrike. I Sverige var Bonnard en utgångspunkt för den så kallade Göteborgskolorismen. Konstnärer som Ragnar Sandberg, Karin Parrow och Ivan Ivarson tog intryck av Bonnards målningar som fanns att se i Sverige. I Finland spelade Bonnards konst en viktig roll för den så kallade Septem-gruppen, där konstnärer som Magnus Enckell och Ellen Thesleff ingick.

Utställningen undersöker också det unika förhållandet mellan Bonnards psykologiskt mångbottnade måleri och norrmannen Edvard Munchs bildvärld. Genom Bonnards måleri får besökaren i vår upptäcka nya aspekter i den nordiska konsten och samtidigt se fransmannens egen konst i nytt ljus.