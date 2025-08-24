Botvid – den förste svensken

Det är nästan tusen år sedan sörmlänningen Botvid levde, dog och helgonförklarades. Detta hände i ett märkligt skede i historien, i brytpunkten mellan hednisk vikingatid och kristen medeltid. I en tid då tankesätt och levnadsvanor dramatiskt förändrades.

Det var ingen slump att just den unge bondsonen Botvid då lyftes fram som helgon och symbolgestalt för svenskarna. Syftet var politiskt och ingick i planerna på att samla olika områden till ett sammanhållet kristet rike under en gemensam kung, Sverige.

Vad kan man veta om personen Botvid, en ”kändis” som levde för så länge sen? Maja Hagerman tecknar Botvids liv och tid med hjälp av ny forskning, arkeologiska fynd och medeltida pergamenthandskrifter. Hon berättar om Botvids dramatiska livsöde och vad som hände efter hans död – och låter oss träda in i den tid då riket Sverige blev till.

Maja Hagerman, författare, vetenskapsjournalist och outtröttlig folkbildare. Hon är också hedersdoktor vid Uppsala universitet och konstnärlig lektor i Bildproduktion vid Högskolan Dalarna, med kurser i historisk dokumentärfilm.

Maja Hagerman är författare och vetenskapsjournalist. Hon utkom senast med Minnesbrunnen. Om helgon, skallmätare och hotet mot demokratin. Två av hennes böcker har utsetts till Årets bok om svenska historia: I miraklers tid. Bland madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor och Försvunnen värld. Om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige.

Botvid. Den förste svensken

