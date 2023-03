Brädspel som en perfekt julklapp för hela familjen

Nu väntar julen runt hörnet och vi undrar vad vi kan göra under den tiden, men också vilka julklappar vi skulle köpa för våra närmaste. Vi söker den perfekta julklappen för våra familjer och vänner och försöker ägna sig åt så att jultiden blir den mest magiska i hela året. På jultiden finns det många aktiviteter att göra med familjen eller vänner: ni kan titta på klassiska julfilmer, läsa böcker, mysa lite under filten med en kopp kaffe eller varm choklad… men det finns en särskild aktivitet som blir ännu populärare under senaste tiden: brädspel. Det finns fler och fler nya brädspelen varje år, från tävlingsspel genom kortspel och kooperativa spel för människor i varje åldersgrupper. Om du vill hitta ett spel till gåva som en julklapp eller att spela under jultiden, FryxGames är den bästa plats att besöka. De erbjuder alla typer av spel – brädspel, kortspel och också pusselspel.

FryxGames är ett svenskt familjeföretag som skapades sommaren 2011, fast deras historia går tillbaka i tiden när de kom på första idéer att skapa och utveckla nya brädspel. Nästan hela familjen av 10 bröder, sex systrar och två föräldrar involveras i hela processen om att publicera brädspelen – från den första idéen, genom development, promotion och publicering. Det som, enligt Enoch Fryxelius, FryxGames CEO, är viktigast i brädspelsvärlden nuförtiden, är att bygga en ny spelkultur där alla känner sig välkomna och där det finns plats för alla – en kultur som byggs på jämställdhet och känslan att alla kan sitta tillsammans vid ett gemensamt bord och vara en del av en grupp där alla är betraktade med respekt. FryxGames är ansvariga för brädspel som t.ex. Angel Fury, Space Station, och det mest kända, Terraforming Mars, ett världskänt science-fiction fenomen där ens mål är att civilisera den röda planeten.

FryxGames har spel, kortspel och pusselspel för alla människor i alla åldersgrupper. Oavsett om du är en familj på julsemester, vänner som samlats för middag eller hårdnackade spelare som letar efter nya utmaningar, så hittar du dina spel här. Under hela år reser Enoch Fryxelius genom hela Sverige och presenterar FryxGames spel på olika evenemang som science-fiction konvent och möten för brädspelare. Det hjälper att bygga ett samhälle kring FryxGames spel och införa den nya spelkulturen som är så viktig för företaget. Dessa möten samlar många människor som är lika intresserade av brädspel, men det är svårt att slå Enoch, som är ett riktig brädspelsfreak.

Så om du är intresserad av brädspelen, kör till den närmaste brädspelsbutik eller gå till FryxGames webbutik, välj en av deras spel, och sedan samlas tillsammans med familj och vänner runt bordet, sätt på julsånger, fyll på med läsk och snacks och gör dig redo för en trevlig stund tillsammans. FryxGames tillhandahåller spelet – du tillhandahåller känslan! Det kan visa sig, att stämningen vid ett bra brädspel kan vara den bästa julklappen av alla.