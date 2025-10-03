Buffertzon ska förhindra skador på fornlämningar

Informationen om kulturhistoriska lämningars positioner blir tydligare i söktjänsten Fornsök för att minska skador på lämningarna. Riksantikvarieämbetet lägger till en ny funktion som förtydligar hur säker en positionsuppgift är och hur långt lämningen kan förväntas breda ut sig.

Många uppgifter om kulturhistoriska lämningar är insamlade med äldre och mer osäkra metoder än dagens. Därför inför Riksantikvarieämbetet funktionen ”Lägesosäkerhet” i webbtjänsten Fornsök, som innehåller information från omkring 750 000 platser med fornlämningar.

– Informationen om fornlämningar har sedan 1930-talet registrerats med olika mätmetoder. Den absolut största delen är inmätta manuellt med analoga metoder. Lämningen har stegats upp och ritats in på flygfoto. Felmarginalen är i genomsnitt 10 meter, men kan till och med vara så mycket som 50 till 100 meter, säger Johan Andersson på enheten Geografisk information och analys.

Genom att använda lagret ”Lägesosäkerhet” får användaren en större förståelse för att lämningen kanske inte ligger exakt där den prickats ut. Den kan förväntas ligga till exempel med 10 meters felmarginal.

Lämningarnas position och utbredning markeras på kartan med ytor, punkter och linjer. Medan ytor ger en verklig uppfattning om lämningens läge och utbredning är punkter och linjer schabloner.

– Punkter och linjer gör det svårt att förstå hur stor lämningen verkligen är och man riskerar att skada den vid till exempel skogsavverkning. Med lagret Lägesosäkerhet går det nu att se hur stor lämningens utbredning kan vara utifrån vilken typ av lämning det rör sig om. Det blir en slags säkerhetsmarginal, säger Johan Andersson.

Till exempel kan en forntida grav, ett röse, med en möjlig diameter på mellan en och 20 meter visas med en extra radie på 20 meter i diameter runt punkten på kartan.

Med ”Lägesosäkerhet” följer även en kvalitetsmärkning i tre olika grader; Bra, Sämre och Dålig. Kvalitetsmärkningen ger användaren en signal om vilken kvalitet positionen har utan att den behöver vara särskilt insatt i de olika mätmetoderna som har använts för att mäta in lämningarna.

Fornsök innehåller information om kända forn- och kulturlämningar i Sverige, på land och i vatten. Totalt innehåller den omkring 750 000 olika platser. Man kan se och söka information om lämningar i söktjänsten Fornsök. I Fornsök kan man även se information om arkeologiska uppdrag.

