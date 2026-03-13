Carl Malmsten har ordet

”Se på din hand – se vad du kan göra med den.”

Carl Malmsten (1888–1972) är en av Sveriges mest berömda möbelformgivare. Han slog igenom med inredningen av Stockholms stadshus och blev folkkär med stolen Lilla Åland. Men Carl Malmsten gjorde också betydande avtryck som skolreformator, där hans pedagogiska idéer var en naturlig fortsättning på möbelkonsten. Även här var handen och hantverket den självklara utgångspunkten.

Han ville bort från pluggskolan och argumenterade för en modern pedagogik där slöjd och sömnad var naturliga inslag i skoldagen. Carl Malmsten startade ett flertal skolprojekt och hans idéer är i dag främst förknippade med Capellagården på Öland och med utbildningen vid Linköpings universitet.

Hos Malmsten fanns redan i unga år en starkt kritisk syn på industri- och maskinsamhället, som han såg som ett hot mot hantverkets betydelse för ett gott liv. Välbekanta är striderna kring Stockholmsutställningen 1930, då Malmsten ställde sig på traditionalisternas sida mot funktionalismen.

Från minsta radannons för helgens möbelrea till utställningsrecensioner och böcker – i Ärans hand presenteras ett rikt urval av bibliografiska uppgifter med Malmsten som gemensam nämnare, glimtar och citat som låter oss ana hur synlig han var i 1900-talets Sverige. Carl Malmsten själv framträder som en färgstark och driven skribent – i den tidiga poesin, i texterna om slöjd, utbildning och inredning, i debattinläggen om stadsbyggnadsfrågor.

Lars Ewö är inredningsarkitekt och ordförande i Carl Malmstens Hantverksstiftelse.

Lars Ewö:

Ärans hand. Carl Malmsten har ordet. En bibliografi

Appell Förlag

Utkom 2025