Casino med BankID är ett måste enligt lagen

Visste du att svenska casinon måste verifiera din identitet med BankID? Betyder detta då att du kan logga in på med BankID på alla svenska casinon? Riktigt så enkelt är det tyvärr inte för vissa casinon kräver att du själv anger dina personuppgifter. Kan dessa då klassas som Pay N Play-casinon? I den här artikeln har vi bekantat oss med dessa begrepp och om alla casinon med svensk licens idag är Pay N Play-casinon eller inte.

Vad är Pay N Play?

Pay N Play är en fras som bara är några år gammal. Tidigare var du tvungen att gå igenom långa registreringsprocesser när du skapade ett konto på ett online casino. Du hade sedan möjlighet att utnyttja någon av de många casinobonusar som fanns på marknaden.

Sedan steg Pay N Play-casinon in på marknaden. Hos dessa kunde spelare logga in på casino med BankID på mindre än en minut. Det fanns ingen separat registreringsprocess och oberoende om du loggade in eller registrerade ett konto gick det till på samma sätt.

I början marknadsförde de sig också som casino utan bonus. Enligt dem medförde casinobonusar onödiga omsättningskrav som hindrade spelare från att logga in, spela en stund och sedan logga ut lika snabbt. Idag finns det fortfarande Pay N Play-casinon men en del av dem har valt att erbjuda bonusar.

Vad säger den svenska lagen?

Det sägs att den svenska lagen kräver att alla spelare måste verifiera sin identitet med BankID.

Läser man lagen hittar man följande information: “Licenshavaren ska kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt genom en tillförlitlig elektronisk identifiering eller motsvarande.”

Den information som behövs är namn, adress och personnummer. Vår tolkning av detta är däremot att det möjligtvis skulle kunna gå att använda gamla KYC-procedurer men de är mer omständliga och varför göra det svårt när det finns lättare alternativ? BankID har visat sig vara väldigt populärt bland både spelare och operatörer.

Är då alla svenska casinon Pay N Play-casinon?

Med att analysera registreringsprocesserna på svenska nätcasinon och den svenska lagen tycker vi att alla svenska casinon inte är Pay N Play-casinon. Även om du måste verifiera din identitet med BankID kräver en del casinon att du måste ange en stor del av dina personuppgifter manuellt. Enligt oss är detta inte ett Pay N Play-casino.

Ett renodlat Pay N Play-casino är ett sådant där du loggar in med BankID. Du behöver inte ge någon annan information för casinot får all information direkt från din bank. Du slipper alltså gå igenom långa registreringsprocesser och kan börja spela nästan direkt.

Det är alltså ganska självklart att alla svenska casinon inte är Pay N Play även om du måste verifiera din identitet med BankID.

Vad är BankID?

BankID är en elektronisk tjänst som är skapad för att kunna verifiera en persons identitet. Idag använder över 8,3 miljoner svenskar denna e-legitimation för att verifiera sin identitet på nätet. Tjänsten skapades av företaget Finansiell ID-Teknik, ett företag som i sin tur ägs av följande storbanker:

Handelsbanken

SEB

Swedbank

Danske Bank

Ikano Bank

Länsförsäkringar Bank

Skandiabanken

BankID:s framtid

Finansinspektionen har den senaste tiden visat ett intresse av att förnya denna tjänst. De anser att e-legitimation bör vara ännu säkrare än vad det är för tillfället.

Tanken är att det ska skapas en e-legitimation som ägs av staten och inte privatägda företag. På uppdrag av regeringen håller Finansinspektionen nu på att ta fram förslag på åtgärder som ökar säkerheten.

De är oroliga att en attack som slår ur BankID kan få allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Därför anser de att det är viktigt att staten har en större insyn i verksamheten och att säkerheten måste stärkas.

Flera andra europeiska länder använder redan en statlig e-legitimation. Till exempel i Finland finns det en liknande tjänst som ägs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Populära casinon med BankID

Om du är intresserad av att bekanta dig mer med BankID finns det flera populära alternativ att välja mellan. Några av de mer klassiska casinona som använder sig av BankID är LeoVegas och Betsson men om du vill se hur hypermoderna casinon ser ut kan du vända dig till Snabbare Casino och Snabbis Casino.

Sverige är definitivt en föregångare med snabba inloggningar och det är mycket tack vare BankID. Det gör det också lättare för casinon att kontrollera problemspelande i och med att det finns ett gemensamt register för alla spelare. Tack vare detta är det också lättare att förhindra finansiering av terrorism. Också penningtvätt genom nätcasinon är idag väldigt svårt. Det finns därför ett intresse från hela samhället att fortsätta erbjuda inloggning med BankID inom spelbranschen.