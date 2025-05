Dag Blanck får Stora historiepriset 2025

Professor Dag Blanck, en av Sveriges främsta experter på Nordamerika, tilldelas Stora historiepriset 2025 – Sveriges största historiepris – med en prissumma på 100 000 kronor.

Dag Blanck som är professor i nordamerikastudier vid Uppsala universitet hyllas för sin förmåga att sätta aktuella händelser i USA i ett historiskt sammanhang och göra dem begripliga för en bred allmänhet. Med djup vetenskaplig förankring och stor pedagogisk skicklighet når han ut genom undervisning, media och folkbildande insatser.

– Det känns hedrande – och oväntat! Jag gläder mig mycket åt att få samsas med så framstående historiker som de tidigare pristagarna, säger Dag Blanck till Nättidningen Svensk Historia.

Stora historiepriset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kultur- och fritidsnämnd tilldelas en historiker – eller annan person – som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, har lyckats sprida historiska kunskaper och forskningsresultat till en bredare allmänhet och därigenom ökat intresset för historia.

Juryns motivering:

”Professor Dag Blanck är en av Sveriges ledande experter på Nordamerika. År 1998 disputerade han i historia vid Uppsala universitet med avhandlingen Becoming Swedish-American. The construction of an ethnic identity in the Augustana Synod, 1860–1917. Den utgjorde inledningen på en lång forskningsgärning med fokus på svensk-amerikanska relationer, immigration, identitet och mångkultur som fram till idag genererat ett hundratal publikationer. Sedan 2005 är Blanck docent i historia vid Uppsala universitet och 2016 utnämndes han till professor i nordamerikastudier vid samma lärosäte. Han har också varit föreståndare för Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet och The Swenson Swedish Immigration Research Center vid Augustana College.

Många studenter kan vittna om Blancks djupa engagemang i undervisning och handledning medan ytterligare andra kunnat ta del av hans folkbildande aktiviteter, inte minst i form av panelsamtal och seminarier i samband med val i USA. För en bredare allmänhet har Blanck gjort sig känd genom sitt deltagande i oräkneliga inslag i radio, television, press och poddar.

Med djupa och vetenskapligt förankrade kunskaper kommenterar, fördjupar och förklarar han såväl vardagspolitiska processer som mer dramatiska och omvälvande politiska händelser i Nordamerika. I media har Blancks kunskaper efterfrågats i allt från tillsättningar i Högsta domstolen och omtvistade uttolkningar av USA:s konstitution till demografiska förändringar och masskjutningar. Som expert placerar han med pedagogisk skicklighet och lugn in aktuella händelser i deras historiska sammanhang och gör dem begripliga för allmänheten. Dag Blanck tilldelas Stora historiepriset 2025 för sin outsinliga vilja och ovanligt goda förmåga att förklara det som sker i samtiden med historiska perspektiv och kunskaper.”

Juryn består av ordföranden Karin Hassan Jansson, docent och lektor i historia vid Uppsala universitet, Fredrik Svanberg, docent i arkeologi och forskningschef vid Nordiska museet i Stockholm, Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet, Linda Andersson Burnett, senior lecturer vid institutionen för idéhistoria, Uppsala universitet och Svante Norrhem, docent och lektor i historia vid Lunds universitet.

Utdelningen av Stora historiepriset 2025 äger rum på Sörmlands museum i Nyköping den 30 september.

Tidigare pristagare:

2024: Henrik Berggren

2023: Christina Florin

2022: Sven-Eric Liedman

2021: Eva Bonde

2020: Gunnar Broberg

2019: Annika Sandén

2018: Ida Östenberg

2017: Ronny Ambjörnsson

2016: Fredric Bedoire

2015: Heléne Lööw

2014: Maria Sjöberg

2013: Jonathan Lindström

2012: Elisabeth Mansén

2011: Svante Norrhem

2010: Yvonne Hirdman

2009: Bo Eriksson

2008: Eva Österberg

2007: Max Engman

2006: Marie-Christine Skuncke

2005: Anders Björnsson

2004: Maja Hagerman

2003: Gunnar Wetterberg

2002: Cecilia Björk och Laila Reppen

2001: Dick Harrison

2000: Mats G Larsson

1999: Arne Jarrick

1998: Karin Johannisson

1997: Michael Nordberg

1996: Hans Furuhagen

1995: Hans Villius och Olle Häger

1994: Aleksander Loit

(2024-05-07)