Daniel Forsman blir ny riksarkivarie

Regeringen har beslutat att anställa Daniel Forsman som ny riksarkivarie från och med den 1 mars 2026. Han efterträder Karin Åström Iko, som varit riksarkivarie sedan 2016.

– Jag är väldigt glad att Daniel Forsman har tackat ja till uppdraget som ny riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Daniel har lång chefserfarenhet och stor erfarenhet av att utveckla och leda en geografiskt spridd verksamhet. Hans bakgrund ger goda förutsättningar att leda och utveckla Riksarkivet på bästa sätt, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Daniel Forsman är sedan 2018 stadsbibliotekarie i Stockholm och ansvarig för Stockholms stads biblioteksverksamhet på ett 50-tal adresser och ansvarar för en verksamhet med mer än 400 anställda.

– Jag är tacksam och ödmjuk inför förtroendet att leda Riksarkivet. Arkiv och bibliotek har många beröringspunkter – att bevara samhällets minne och säkerställa samhällets tillgång till information. Jag ser fram emot att tillsammans med Riksarkivets medarbetare och arkivsektorn utveckla verksamheten för framtiden, säger tillträdande riksarkivarie Daniel Forsman.

Riksarkivet är förvaltningsmyndighet för arkivfrågor och har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkivvården i landet. Myndigheten ska bland annat utforma föreskrifter och allmänna råd för arkivhantering. Riksarkivet ska också sköta statens heraldiska verksamhet och verka för att bestämmelser om Sveriges flagga iakttas. Riksarkivet har sitt huvudkontor i Stockholm men myndigheten finns också i Göteborg, Härnösand, Lund, Täby, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. Stadsarkiven i Stockholm och Malmö samt Värmlandsarkiv i Karlstad utför också vissa uppgifter på uppdrag av Riksarkivet. Karin Åström Iko, vars förordnande nu går ut, har lett myndigheten sedan 2016.

I april 2025 utsågs Riksarkivet till beredskapsmyndighet. Som beredskapsmyndighet har myndigheten en viktig roll att säkerställa att information som är avgörande för samhällsviktig verksamhet bevaras och förblir tillgänglig på lång sikt.

(2025-11-07)

Se även Karin Åström Iko ny riksarkivarie (2016-09-29)