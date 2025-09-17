Dansmuseet flyttar till Hagalund

Dansmuseet ändrar sin profil och flyttar till Hagalund i Solna. Dans, svett och besökarnas egna rörelser hamnar i centrum när museet lämnar Stockholms innerstad.

Det nya Dansmuseet kommer att ha fokus på barn och ungdom, rörelse och hälsa. Mer av den exklusiva konsten och de unika, internationella samlingarna ska visas i suggestiva och dansanta utställningar, en ”danslekvärld” för barn är alltid öppen och i mitten av det nya museet finns ett dansgolv. ”Det blir helt enkelt både roligare, svettigare och mer inspirerande att besöka det nya Dansmuseet”, skriver museet i ett pressmeddelande.

– Nästan alla rör på sig alldeles för lite. Dansmuseet ska bli en plats som inspirerar till rörelse och kunskap om dans och kroppen, säger museichef Hans Lindholm Öjmyr.

Hagalund har länge varit en viktig plats för dansen i Sverige, särskilt streetdance av olika former. För Melpo Mellz, välkänd dansare, koreograf och danspedagog med rötter i Hagalund, var det på dansstudion Blue Hill som allt började.

– Där fann jag dansen, gemenskapen och drömmarna, allt det som blev min framtid. Men att Dansmuseet skulle flytta dit kunde jag nog inte ens drömma om, säger Mellz.

Innan det nya Dansmuseet öppnar hösten 2026 kommer Dansmuseet c/o Hagalund finnas i en tillfällig lokal i området. Där blir det workshops, dansgolv, teststationer till utställningar och många samarbeten med boende i närheten.

På grund av en pressad ekonomisk situation stängde Dansmuseet för besökare i lokalerna vid Drottninggatan i centrala Stockholm i början av året.

