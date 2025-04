Datasimulering avslöjar att bronsålderns nordbor korsade havet

Ett nytt datasimuleringsvertyg visar att bronsålderns nordbor kan ha genomfört regelbundna båtfärder mellan Danmark och Norge. En resa utan land i sikte tvärs över Skagerrak.

Med avancerad datateknik har man inom forskningsprogrammet Maritime Encounters vid Göteborgs universitet simulerat hur hårt sjöväder en båt från bronsåldern skulle klara. Forskarna har använt det nya simuleringsverktyget ihop med data från en båt av bronsålderstyp som hittats i Danmark. Det visar sig att det varit möjligt att färdas på öppet hav – även om det nog var säkrare längst kusten.

Att man valt att simulera båtfärder just i Skandinavien beror på att bronsålderssamhällena i norra Danmark och sydvästra Norge har många likheter. Arkeologer har gjort fynd av liknande artefakter, begravningsplatser och arkitektur.

– Vi har försökt förstå och förklara de nära kontakter det arkeologiska materialet tyder på att de båda regionerna hade under bronsåldern. Därför har vi använt simuleringsverktyget på båtresor mellan norra Danmark och sydvästra Norge, säger Boel Bengtsson, en av forskarna bakom studien.

För att ta sig mellan Danmark och Norge sjövägen höll sig bronsåldersmänniskorna troligen nära kusten med sina båtar. De följde kustlinjen längs Skandinavien, korsade Danmark, fortsatte upp längst den svenska kusten och sedan ner igen längts sydvästra Norge. Att navigera nära kusten var så klart säkrare än över öppet hav, men färden tar flera veckor och kräver att du stannar längs vägen för att skaffa mat.

I den nya studien menar forskarna att det varit fullt möjligt att istället ta sig raka vägen mellan de båda länderna med bronsålderns båtar, rakt över havet mellan Danmark och Norge.

För att kunna genomföra studien har de inom Maritime Encounters utvecklat ett datasimulerings verktyg som använder data om väder, vind, vattenströmmar i kombination med data hur en båt rör sig genom vattnet. På så sätt kan forskarna simulera olika båtfärder.

– Studien Seafaring and navigation in the Nordic Bronze Age är resultatet av flera års forskning där vi nu haft möjlighet att simulera förhistorisk sjöfart genom att applicera båtprestanda på Hjortspringsbåten, den äldsta plankbyggda båten i Skandinavien, säger Boel Bengtsson.

För att klara båtfärder över Skagerrak behövde båtarna haft kapacitet att navigera i upp till en meter höga vågor och i vindar upp till 10 knop. Men man måste också haft bra väderprognoser och navigationsfärdigheter.

– Vi tror också att färderna på öppet hav gjordes under sommarhalvåret, säger Boel Bengtsson.

Förutom de nya insikterna om skandinaviska båtfärder under bronsåldern, poängterar forskarna av studien att deras datormodell kan anpassas för att studera sjöfart för alla fartyg förutsatt att finns tillräcklig information om båtarnas skrovform och specifikationer.

Studien ”Seafaring and navigation in the Nordic Bronze Age. The application of an ocean voyage tool and boat performance data for comparing direct open water crossings with sheltered coastal routes” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS One.

(2025-04-08)