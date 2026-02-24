De kan bli Årets museum 2026

Arbetets museum i Norrköping, Röhsska museet i Göteborg och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm är nominerade till utmärkelsen Årets museum 2026.

Årets museum delas varje år ut till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. År 2026 delas utmärkelsen ut för 30:e gången. Bakom priset står Sveriges Museer och Svenska ICOM.

– De nominerade museerna visar på en imponerande bredd och kraft i svenskt museiväsende. De förenar relevans, kunskap och innovation och är starka förebilder för hur museer kan bidra till ett hållbart och demokratiskt samhälle, säger Maria Sidén, vd Nääs slott och juryns ordförande.

Vem som helst kan nominera sitt favoritmuseum. Utifrån de inkomna förslagen utser juryn tre slutkandidater. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma framstående museiarbete och att inspirera andra museer till verksamhet av högsta kvalitet.

– Att ha fått ta del av alla föreslagna museer och se hur de tar sig an samtiden på ett sätt som både berör och engagerar är inspirerande. Årets finalister är mycket fina exempel på vilken roll museer kan spela som kunskapsbärare, samtalsplatser och meningsfulla upplevelsemiljöer för människor, säger Christian Penalva, ledamot i Svenska ICOM.

Priset delas ut under Sveriges Museers vårmöte i Uppsala den 21 april.

– Vi är så stolta och glada! Utmärkelsen Årets museum är det finaste pris ett svenskt museum kan få. Jag är extra glad över att juryn sett vårt arbete med att nå ut med kultur i hela landet, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör på Arbetets museum.

– Vi jobbar utifrån devisen att design finns överallt – och genom våra samlingar, innovativa utställningar och samarbeten gör vi museet till en mötesplats för kunskap, reflektion och förändring. Vi är väldigt glada över nomineringen, som stärker oss i vår riktning framåt, säger Nina Due, chef för Röhsska museet.

– Vi är jätteglada för nomineringen och ser den som ett tydligt kvitto på vårt arbete med att förmedla Östersjöns både spännande och okända kulturarv till en nyfiken och bred publik, säger Vraks museichef Odd Johansen.

Juryns motiveringar:

Arbetets museum

”Arbetets museum arbetar modigt och långsiktigt för att stärka demokratin och ge plats åt många olika röster i samhället. Genom samarbete som metod skapar museet stark förankring i arbetsliv, civilsamhälle och forskning och visar hur berättelser – snarare än föremål – kan ge en djup historisk förankring såväl som aktuell samtidsspegling. Med ett tydligt maktperspektiv, där genus, etnicitet och inte minst klass synliggörs, görs komplexa frågor om makt och ojämlikhet begripliga. Som nationell aktör stärker museet dessutom arbetslivsmuseerna och breddar deltagandet genom att göra kulturarvet tillgängligt för fler i hela landet.”

Röhsska museet

”Med siktet inställt på att bli Sveriges ledande museum för design, konsthantverk och mode har Röhsska museet sedan återöppningen 2019 tagit djärva och målmedvetna steg i en ny riktning. Genom samlingarna som nav och budskapet ”design finns överallt” utvecklas innovativa arbetssätt där historiska och samtida uttryck möter frågor om hållbarhet, demokrati och gestaltad livsmiljö. Nyskapande utställningar, residens och riktade publika satsningar skapar utrymme för fler röster i samverkan med akademi, bransch och civilsamhälle. Strategiskt arbete med delaktighet och tillgänglighet förflyttar museet mot att aktivt använda design för att förstå och forma samhället.”

Vrak – Museum of Wrecks

”Vrak – Museum of Wrecks förvandlar Östersjöns dolda historia till ett levande och tillgängligt kulturarv. Här möter besökare en unik kombination av forskning, immersiv teknik och berättande som möjliggör utforskandet av en maritim värld som få någonsin får se. Museet visar hur banbrytande, etiskt och hållbart bevarande kan formas på ett nytt sätt för att ta ansvar för vårt gemensamma arv. Samtidigt utvecklar museet inkluderande arbetssätt som ger plats åt fler röster och inspirerar aktörer bortom sin verksamhet. Med innovation, hållbarhet och delaktighet visar museet vägen för framtidens kulturarvsarbete.”

Enligt kriterierna är Årets museum ett museum som uppvisar mod, kreativitet och spets när det gäller relevans, inspiration, kunskap och bildning.

I juryn för Årets museum 2026 sitter Maria Sidén, vd Nääs slott ((rdförande), Christian Penalva, projektchef för utställningar vid Kulturen i Lund, Fanny S. Aupeix, kreativ direktör på Tekniska Museet, Kathrin Pabst, projektledare för Stiftelse Statsraad Niels Aalls Minde och medlem av ICOM:s internationella kommitté för etiska dilemman, och Sigge Eriksson, ordförande för LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer.

(2026-02-24)

Se även Tekniska museet är Årets museum 2025 (2025-04-08)