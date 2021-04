De mest underskattade resorna i Sverige

Om du bestämmer dig för att spendera tid på utflykter istället för att spela på ett online casino, så erbjuder vi en berättelse om de mest underskattade platserna i Sverige. Vanligtvis besöker turister Stockholm och Mälaren, Uppsala, Malmö och Gotland – alla dessa platser är värda ett besök, men det finns fortfarande mycket att se i Sverige.

Söder

De största städerna är koncentrerade i södra delen av landet, men även här finns det många mindre kända och samtidigt intressanta hörn.

Karlskrona

Denna stad dök upp på 1600-talet som en bas för flottan och blev ett utmärkt exempel på sen renässansarkitektur. I Karlskrona har nästan allt varit detsamma, så nu finns det något att beundra i staden. Särskilt de barocktempel och fort som skyddar ingången till hamnen sticker ut. Du kan besöka Marinmuseet – Svenska flottans historia är väldigt intressant och på sommaren kan du åka till stranden.

Kalmar

Karlskrona ligger bara ett stenkast från Kalmar, en annan viktig historisk stad som har tappat sin politiska betydelse, vilket bara bidragit till att bevara sitt gamla utseende. Staden bildades runt Kalmar slott – först var det bara en liten utpost, men under XII-talet växte den betydligt och blev ett riktigt slott, och senare byggdes det fortfarande. Slottet är Kalmars huvudattraktion, det har restaurerats och förvandlats till ett museum. En annan viktig attraktion är Kalmar domkyrka, som kombinerar klassicism och barock.

Öland

Ölandsbron förbinder Kalmar med ön Öland. Dess längd överstiger 6 kilometer – det är den längsta bron i landet. Var och en av de baltiska öarna är väldigt intressant, de har alla sina egna egenskaper och Öland är en av de mest anmärkningsvärda. Öns ekosystem liknar stäppen mycket – det finns ingen sådan nordlig stäpp någon annanstans. I mitten av ön ligger kalkstensplatån Stora Alvaret med unik flora och fauna.

Ön är intressant inte bara för naturen utan också för arkitektoniska sevärdheter, som ruinerna av Borgholms slott, där museet ligger. Det finns många slott, kyrkor och andra forntida byggnader på Åland, några av dem går tillbaka till 1100-talet och det finns inga vindkvarnar alls. De äldsta byggnaderna är cirkulära fästningar som byggdes redan före vikingarna. Eketorps fästning (5: e århundradet) rekonstruerades, inuti den kan du se en museibyggnad.

Vänern och Vättern

De största sjöarna i Sverige kan erbjuda ett utmärkt turistprogram: dessa är vackra landskap, klart vatten, många holmar, arkitektoniska attraktioner vid kusten och öar. Det finns vandrings- och cykelleder i närheten: till exempel, varje juni går det en cykeltur längs Vänern, 300 kilometer lång, som lockar tusentals cyklister från hela världen.

Norr

Den norra halvan av Sverige är mycket mindre befolkad, jämfört med den södra halvan är det en annan värld. Det finns också mycket färre turister här, och de går främst för att se naturens underverk.

Högland

Den del av Bottenvikens kust, som bokstavligen fortsätter att växa – sedan istiden har kusten stigit med cirka 300 meter på mindre än 10 000 år. Det är mycket indraget, med många öar och stenar – det ger utmärkta möjligheter för utflykter, och utsikten är vacker.

Luleå

Den historiska staden ligger inte långt från gränsen till Finland. Den viktigaste attraktionen är kyrkstaden Gammelstad, som ser likadan ut som för fem århundraden sedan. Det finns flera hundra träbyggnader i den, och de fungerar på samma sätt som i gamla dagar, så att du kan känna dig som i en medeltida stad, och inte vanligt, utan även för Sverige.

Luleå ligger mycket nära polcirkeln, så du kan beundra polarljuset här. På vintern rensas bukten nära staden och en enorm skridskobana är gjord av den: det finns plats för skridskoåkning och rutschkanor för släde. På sommaren är resor till öarna nära staden populära – de har mycket intressanta saker så att du kan försvinna hela dagen.

Jokkmokk

Årliga samiska mässor hålls här – de pågår i tre dagar, då kan du se utställningar och konserter, hund- och renslädslöpningar och prova samiska delikatesser. I närheten av Jokkmokk finns många nationalparker med vacker natur, och nära Talvatissjön finns en alpin trädgård där du kan se alla växter i det cirkumpolära Sverige.

Jukkasjärvi

Längre norrut ligger byn Jukkasjärvi, där bara några hundra människor bor. Det är anmärkningsvärt för Ice Hotel – detta är ett riktigt hotell där allt är gjort av snö och is. Den uppförs varje oktober, vilket kräver 10 tusen ton is och tre gånger mer snö. På hotellet är även sängarna gjorda av is, så överflödet av päls ensam räcker inte: utan alkohol är det bättre att inte tillbringa natten i den, så baren är mycket välkommen.