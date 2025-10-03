De svenska och norska ölkartellerna 1906–1956

Avhandlingen Brewing Cooperation undersöker hur de norska och svenska ölkartellernas inre organisation utvecklades för att möta utmaningarna från överproduktion, nykterhetspolitik och statlig intervention under perioden 1906–1956. Med hjälp av arkiv från bryggerier, bryggeriernas organisationer och statliga myndigheter visar studien hur ölkartellerna verkade i skärningspunkten mellan marknad och moral, vilket både begränsade och skapade möjligheter för kartellerna och deras medlemmar.

Analysen visar att medlemmarnas beteende var mer nyanserat än vad kartellteorin traditionellt har antagit och belyser spänningar mellan vinstincitament och viljan att upprätthålla gemensamma ideal såsom lojalitet och rättvis konkurrens.

Inom ramarna för några av Europas strängaste alkoholregler utvecklade ölkartellerna komplexa institutioner för att reglera konkurrensen och hantera yttre påtryckningar. Nykterhetspolitiken verkade som katalysator för kartellbildningen och drev fram institutioner inom kartellen som övervakade och säkerställde efterlevnaden av kartellavtal och alkohollagar. Att upprätthålla dessa institutioner var dock kostsamt, tidskrävande och krävde juridisk expertis.

Den norska kartellen kunde efter den statliga konkurrensmyndighetens ingripande under mellankrigstiden positionera sig som en garant för rationaliserad produktion och produkter av hög kvalitet. Den svenska kartellen blev inte ställd inför sådana krav från myndigheterna och kom istället att ses som en garant för höga priser och låg kvalitet, vilket hindrade de förändringar som behövdes för att rationalisera industrin efter andra världskriget.

Samspelet mellan interna och externa aktörer påverkade kartellernas utveckling. Externa aktörer pressade kartellerna att stödja inhemska industrier, acceptera ökade ölskatter och begränsa ölkonsumtionen. I gengäld säkrade kartellerna skydd mot utländsk konkurrens och nyinträde på hemmamarknaden samt ett tyst accepterande av höga vinster och konkurrensbegränsningar. Även om de flesta medlemmar tjänade avsevärt på dessa åtgärder under både hög- och lågkonjunkturer fick de största medlemmarna större långsiktiga fördelar, vilket orsakade interna konflikter mellan små och stora bryggerier.

Sammanfattningsvis visar denna avhandling på nyanserna i kartellers beteende och hur de inte enbart reagerar utan också proaktivt kan forma sin omgivning trots starka yttre påtryckningar. Vidare ger resultaten nya insikter i relationen mellan företagsorganisationer och politiska regleringar i hanteringen av samhällsfrågor, såsom nykterhetspolitiken.

Kasper Hage Stjern:

Brewing Cooperation. The Inner Workings of the Norwegian and Swedish Beer Cartels, 1906–1956

Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Disputation: 13 juni 2025