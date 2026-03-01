De tio spåren i Palmemordet

Den 28 februari 1986 skakades Sverige av ett nationellt trauma: Palmemordet. Statsminister Olof Palme sköts till döds på öppen gata i centrala Stockholm, och trots decennier av utredningar har det svenska folket ännu inte fått klarhet i vem som avfyrade skotten och varför.

De frågor som ställs i dag är samma som ställdes då: Var det ett planerat attentat, iscensatt av en resursstark utländsk organisation? Eller ett tillfällighetsmord, begått av en ensam vettvilling med en stor portion tur?

Journalisten Erik Magnusson redogör i den här boken för tio teorier om vad som hände den februarikvällen. Hur planlades och verkställdes mordet om PKK låg bakom? Om det var Christer Pettersson? PLO? Sydafrika? Skandiamannen? Irak? I boken namnges nitton grupper och ett tjugotal av de personer som tidigt kom i fokus för mordutredarna och blev föremål för förhör och alibikontroller. Många av dem är ännu inte avförda från misstankar.

Erik Magnusson är journalist och författare. Han har som nyhets- och politikreporter arbetat för bland andra Sydsvenskan, Arbetet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen. Han har tre gånger tilldelats Guldspaden, Föreningen Grävande journalisters pris för god undersökande journalistik.

Utkom 2026