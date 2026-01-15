Demokratin behöver dig!

Värmlands Museum

16 januari – 1 mars 2026

Årets tema på Värmlands Museum är demokrati och satsningen inleds med utställningen Demokratin behöver dig!

– Vi kommer att ha flera evenemang på temat under året och startar med att visa Sveriges riksdags vandringsutställning Demokratin behöver dig!, säger Johanna Henriksen, redaktionschef på Värmlands Museum.

Utställningen svarar på frågor som: Varför är demokrati viktigt? Kan vi ta den för givet? Hur engagerar man sig i vardagen?

I Sverige har demokratin funnits i över hundra år men i stora delar av världen är den ovanlig. Den visar sig inte bara på valdagen, utan är med oss hela tiden i vardagen. Demokratin kan vara sårbar men också stark om vi väljer att delta i den. Den behöver alla Sveriges 10,5 miljoner invånare.

– Utställningen ger ett utmärkt tillfälle att tillsammans lyfta viktiga och aktuella frågeställningar om vår demokrati. Vi vill inspirera till samtal om demokratins vikt, vilka utmaningar den står inför och hur den kan värnas, säger riksdagens talman Andreas Norlén (M).

Riksdagens vandringsutställning visar på samspelet mellan folket och de folkvalda. Den vill engagera, väcka intresse och bidra med kunskap om ett medborgerligt engagemang. Utställningen berättar om folkstyrets historia, riksdagens arbete, om demokratin i vardagen och ger tips på hur alla kan delta i demokratin för att bevara och värna den.

Demokratin behöver dig! turnerar runt om i Sverige under 2025 och 2026 som en del i riksdagens arbete med att öka förståelsen för hur riksdagen fungerar, ge kunskap om demokratins historiska framväxt och dagens funktion i samhället.