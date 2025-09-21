Den barmhärtige mördaren

”Strax efter klockan sju på morgonen den 26 februari 1942 sprang en ung kvinna på en snötäckt grusväg vid Rosenhälls gård. Hon hade sömnrufsigt hår och bara ett tunt nattlinne på kroppen. Ingen tröja eller kappa, inga skor på fötterna.”

Krigsvintern 1942 var en av de kallaste någonsin. På gården Rosenhäll i Skåne försökte drängen Elof Nilsson, hans fru Matilda och den stora barnaskaran klara sig från en dag till nästa. De var statare och hade rotat sig efter ett kringflackande liv präglat av umbäranden. Men det var inte bara kylan som påverkade dem denna vinter. Något större hade tagit sin boning i den annars så blide och omtyckte Elof. En oro, ett förtätat moln i bröstet som skulle driva honom till den ohyggliga gärningen på morgonen den 26 februari.

Långt senare nådde delar av berättelsen om denna händelse Patrik Svensson, som bestämde sig för att ta reda på vad som egentligen dolde sig bakom historien om Elof. Den barmhärtige mördaren är en minutiös genomlysning av ett omskakande människoöde, men också en skildring av en grupp människor som alltför väl visste sin plats och förstod att den var förutbestämd och evig.

Patrik Svenssons är journalist och författare. Han debutbok Ålevangeliet tilldelades Augustpriset i facklitteratur 2019 och tre år senare utkom han med Den lodande människan.

Patrik Svensson:

Den barmhärtige mördaren. En berättelse om de sista statarna

Albert Bonniers Förlag

Utkom 2025

Recensioner i Aftonbladet och Expressen.