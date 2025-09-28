Den hemliga svenska motståndsrörelsen

Ett väpnat angrepp mot Sverige har hittills aldrig inträffat i modern tid, men så sent som på 1990-talet fanns en beredskap för att kunna slå tillbaka om en invasion och ockupation faktiskt skulle äga rum. Det handlade om en stay behind-organisation, en svensk motståndsrörelse – bildad vid det kalla krigets gryning.

Johan Wennström har länge följt spåren efter motståndsrörelsen. Han har talat med underrättelseofficerare, invigda personer i den svenska statsledningen, ännu levande motståndsmän och de dödas familjer, samt funnit tidigare okända eller hemligstämplade dokument.

Resultatet är ett historiskt verk som för första gången skildrar den svenska motståndsrörelsen bortom myterna och i full skala. Sveriges sak var vår är också en idébok om den svenska framtiden i Nato och betydelsen av en säkerhetspolitik grundad på nationella instinkter.

Johan Wennström är filosofie doktor i statsvetenskap, säkerhetspolitisk kolumnist i Fokus och forskar sedan 2023 vid Försvarshögskolan.

Johan Wennström:

Sveriges sak var vår. Den hemliga svenska motståndsrörelsen

Albert Bonniers Förlag

Utkom 2025