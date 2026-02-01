Den svenska handelns historia

Handel bygger på frivilliga överenskommelser mellan köpare och säljare och gynnar normalt bägge parter. Den enes vinst är inte den andres förlust. En fungerande handel är inte bara betydelsefull för individen utan också för samhället som helhet.

I Den svenska handelns historia skildras den nationella och internationella varuhandelns utveckling i Sverige. Vi möter bodknoddar och månglerskor, handelssnillen och e-handlare samt en och annan kulturyttring som tagit inspiration från handeln.

Författaren Anders Johnson har tidigare skrivit flera böcker som berör olika delar inom svensk handel. Här tar han ett samlat grepp över hela den svenska handelshistorien – från forntid till nutid.

Anders Johnson är författare med inriktning på svensk politisk och ekonomisk historia. Han har skrivit eller medverkat i fler än 150 böcker, varav många handlar om entreprenörskap, bland annat Garpar, gipskatter och svartskallar som utsågs till Årets bok om svensk historia 2010.

Förlaget Näringslivshistoria

Utkom 2025