Det blommande – konst & botanik

Prins Eugens Waldemarsudde

14 mars – 13 september 2026

Det blommande – konst & botanik är årets stora utställning på Waldemarsudde 2026. Presentationen tar avstamp i platsens egen identitet och historik som konstnärshem och allkonstverk för prins Eugen, där arkitektur, konst, natur, park och trädgård med vilda och odlade blommor samverkar i en helhet. Prins Eugens vision om platsen som ett allkonstverk fördjupas och utvidgas i utställningen i ett möte mellan konstarterna, botaniken och det blommande, då och nu.

Den tematiska utställningen fyller hela Galleriet med närmare 200 verk i form av måleri, skulptur, fotografi, installationer, konsthantverk och botaniska praktverk från 1500-talet fram till i dag. Inlånade verk från svenska museer, privata och internationella samlingar möter Waldemarsuddes egen rika samling och vackra park.

Bland höjdpunkterna i utställningen finns 1600-talsstilleben av Jan Davidszoon de Heem och Rachel Ruysch på teman som livsbejakelse och förgänglighet, i dialog med samtida verk av Nathalia Edenmont och Roland Persson. Andra teman i utställningen fördjupar sig i blommans roll och symbolik kopplad till kärlek och identitet – det senare med verk av konstnärer som bland andra Hendrick Münnichhoven, Lena Cronqvist och Robert Mapplethorpe. Ett antal verk är skapade speciellt för utställningen av Nathalia Edenmont, Björn Wessman och Edit Sihlberg.

I ett av utställningens rum visas uttrycksfulla blomstermotiv och praktfulla bokverk på temat konst och botanik av Leonhart Fuchs, Carl von Linné, Maria Sibylla Merian, Hilma af Klint, Cecilia Edefalk och Lena Granefelt. Här presenteras även ett unikt och anslående samtida konstverk av den italienska konstnären Lilla Tabasso av en renässansträdgård helt i glas – inspirerad av ett illustrerat botaniskt bokverk från 1614 – tillsammans med betydande illustrationer och bokskatter ur bland annat Hagströmerbibliotekets och Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar.

Utställningen avslutas i ett rum på temat de fem sinnena där konst möter doft, musik och poesi i ”en totalupplevelse av blommans närvaro i människans liv”.