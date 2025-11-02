Det litterära Nobelpriset

Enligt Alfred Nobels testamente ska Nobelpriset i litteratur tilldelas ”den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning”. Alltsedan 1901, då det första priset gick till Sully Prudhomme, har Svenska Akademien tolkat Nobels kosmopolitiska och idealistiska intentioner efter bästa förmåga, samtidigt som omvärlden påverkat och reagerat på priset.

Litteraturforskaren Paul Tenngart tar med läsaren på en bildningsresa genom prisets vindlande historia. Han tecknar en bild av pristagare och epoker, via triumfer och katastrofer, fram till våra dagar då priset alltjämt bekräftar en utbredd tro på att litteratur kan bedömas bortom nationella och kulturella enskildheter.

Paul Tenngart är litteraturforskare verksam vid Lunds universitet. Efter sin doktorsavhandling om Paul Andersson har han skrivit flera böcker, senast en biografi om Birgitta Stenberg.

Paul Tenngart:

Det litterära Nobelpriset. Historien om världslitteraturens största utmärkelse

Albert Bonniers Förlag

Utkom 2025

Recensioner i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet